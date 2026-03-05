1 цветок в теплицу - и белокрылка помашет крыльями на прощание, вредители его запах на дух не переносят

Растение-компаньон, которое работает как природный репеллент

У садоводов полно врагов на участке. И один из них - белокрылка. Они питаются соком растений, вызывая их пожелтение и увядание. Кроме того, белокрылки переносят более 100 опасных вирусов растений. Против этого вредителя кто-то использует химию, а кто-то выбирает другие способы. Дачница, автор канала "Вдали от города" поделилась, что высаживает на участке растение, которое белокрылка боится, как огня.

Никандра физалисовидная, известная также под названиями "Яблоко Перу", обладает природными инсектицидными свойствами. Ее запах неприятен для таких насекомых, как тля и белокрылка, поэтому растение иногда высаживают в огородах как природный репеллент.

Как применять никандру на участке

Умные садоводы используют никандру как растение-компаньон: ее высаживают рядом с культурами, которые наиболее подвержены атакам белокрылки. В основном это:

Картофель

Томаты

Огурцы

Баклажаны

Перец

Капуста

Тыква

Кабачки

Никандру выращивают рассадным способом. Семена высевают весной, в апреле. Первые всходы появляются через 7-14 дней. В открытый грунт растения высаживают, когда минуют риски заморозков. Предпочтительная схема посадки - на расстоянии 35-50 см друг от друга. По словам автора, растение будто создает вокруг барьер от насекомых на 30 м.

В комментариях подписчики поделились и предостережениями, и своими способами борьбы с белокрылкой. Так, несколько наблюдений садоводов по теме:

Не замечала, что от этого растения белокрылка убегает. Это сколько надо посадить, чтобы ее не было? И это растение самосевом распространяется.

Белокрылка появилась в конце лета, в теплице еще были и огурцы, и помидоры. Чем только не обрабатывала, в конце-концов опрыскала собачьим шампунем от блох. Смешно, но намного меньше стало.

