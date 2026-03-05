Клубники будет, хоть соседям раздавай: просто смените способ посадки – метод "4 грядки" от агронома Давыдовой

Многие садоводы сталкиваются с постепенным ухудшением качества клубники, которое проявляется в уменьшении размера ягод и зарастании посадок усами и сорняками. Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась своим опытом получения стабильно высокого урожая. Схема, предложенная экспертом, кажется довольно сложной, но результат будет стоить любых затрат.
В основе успешного выращивания клубники лежит четырёхлетняя ротация посадок, организованная на четырёх грядках:
- 1-я грядка — для новых посадок (первый сезон);
- 2-я грядка — для однолетних кустиков с небольшим урожаем;
- 3-я грядка — для продуктивных двухлетних растений;
- 4-я грядка — для стареющей плантации, подлежащей раскорчёвке после плодоношения.
По словам Ксении Давыдовой, такая схема выращивания клубники обеспечивает непрерывный цикл роста. Растения не только заменяют, но и дополняют друг друга – получается очень выгодно.
Агроном подчёркивает, что если вы отдаёте предпочтение сортам с более длинным сроком жизни, количество грядок стоит увеличить до шести.
Уход за такими грядками довольно прост – важно своевременно удалять лишнюю траву и следить за появлением "сорных" кустов клубники. Если заметили растение с мелкими или деформированными ягодами – избавьтесь от него без зазрения совести.
А для успешного размножения клубники рекомендуется укоренять первые розетки с усов, поскольку именно они обеспечат вас шикарным урожаем в будущем. Все остальные розетки лучше раздать соседям или утилизировать – толку от них почти никакого.
