Городовой / Полезное / Клубники будет, хоть соседям раздавай: просто смените способ посадки – метод "4 грядки" от агронома Давыдовой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 грошовых компонента заменят тонны навоза: засыпал весной - превратил бедную почву в чернозем Полезное
Где в Санкт-Петербурге жила Галина Вишневская? Вопросы о Петербурге
Где загадать желания в Санкт-Петербурге - сбудутся непременно: топ самых удачных достопримечательностей Вопросы о Петербурге
Водитель мусоровоза спас кота: животное спряталось в диване Город
Рассада томатов вырастет толщиной с палец всего за 4 дня: добавляем 1 подкормку - и эффективный эликсир творит чудеса Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Клубники будет, хоть соседям раздавай: просто смените способ посадки – метод "4 грядки" от агронома Давыдовой

Опубликовано: 5 марта 2026 09:39
 Проверено редакцией
Клубники будет, хоть соседям раздавай: просто смените способ посадки – метод "4 грядки" от агронома Давыдовой
Клубники будет, хоть соседям раздавай: просто смените способ посадки – метод "4 грядки" от агронома Давыдовой
legion-media
Ротация для клубники – залог шикарного урожая

Многие садоводы сталкиваются с постепенным ухудшением качества клубники, которое проявляется в уменьшении размера ягод и зарастании посадок усами и сорняками. Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась своим опытом получения стабильно высокого урожая. Схема, предложенная экспертом, кажется довольно сложной, но результат будет стоить любых затрат.

В основе успешного выращивания клубники лежит четырёхлетняя ротация посадок, организованная на четырёх грядках:

  • 1-я грядка — для новых посадок (первый сезон);
  • 2-я грядка — для однолетних кустиков с небольшим урожаем;
  • 3-я грядка — для продуктивных двухлетних растений;
  • 4-я грядка — для стареющей плантации, подлежащей раскорчёвке после плодоношения.

По словам Ксении Давыдовой, такая схема выращивания клубники обеспечивает непрерывный цикл роста. Растения не только заменяют, но и дополняют друг друга – получается очень выгодно.

Агроном подчёркивает, что если вы отдаёте предпочтение сортам с более длинным сроком жизни, количество грядок стоит увеличить до шести.

Уход за такими грядками довольно прост – важно своевременно удалять лишнюю траву и следить за появлением "сорных" кустов клубники. Если заметили растение с мелкими или деформированными ягодами – избавьтесь от него без зазрения совести.

А для успешного размножения клубники рекомендуется укоренять первые розетки с усов, поскольку именно они обеспечат вас шикарным урожаем в будущем. Все остальные розетки лучше раздать соседям или утилизировать – толку от них почти никакого.

Ранее мы рассказали, как отличить мужские кусты клубники от женских.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 2
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью