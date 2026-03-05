Где в Санкт-Петербурге жила Галина Вишневская?

«Дом-мечта» Галины Вишневской в Санкт-Петербурге находился на набережной Кутузова, 2.

Галина Вишневская и её супруг Мстислав Ростропович жили в Санкт-Петербурге в особняке на набережной Кутузова, дом 2. Этот трёхэтажный дом XIX века стал для певицы «домом-мечтой».

История приобретения

В 1994 году супруги приобрели семикомнатную квартиру площадью около 200 м². Однако вскоре Вишневскую не устроили соседи — она называла их «бедными или очень бедными» и жаловалась, что из-за них не могла приглашать в гости «приличных людей». Мстислав Ростропович предложил выкупить весь этаж, так как единственный балкон в здании принадлежал соседям. В итоге пара стала владельцем второго этажа, а позже — первого и третьего этажей, подвала и чердака. Всего было расселено 42 семьи.

Преобразование коммуналки в резиденцию

Когда Вишневская и Ростропович впервые увидели дом изнутри, они были шокированы: помещения были в плачевном состоянии — сломанные двери, стены, лестница, перила, повсюду царили пыль и грязь. Певица вспоминала, что здание напоминало «жуткий муравейник».

Супруги постепенно выкупали этажи и занимались ремонтом и обустройством особняка. Вишневская лично занималась интерьерами, не прибегая к услугам профессиональных дизайнеров. Она вдохновлялась интерьерами петербургских дворцов, в частности Юсуповского.

Особое место в доме занимала японская комната, созданная по проекту архитектора Кензо Танге — друга Ростроповича. Мебель для неё была изготовлена в Японии и доставлена в Петербург морем. Эта комната была любимой у Мстислава Леопольдовича, который увлекался Японией.

У Вишневской тоже были две любимые комнаты. Первая — хранилище её сценических костюмов. Вторая — её «уютно-роскошная» спальня, куда она никого не пускала, кроме близких подруг. Лишь дважды певица нарушила это правило: однажды она предоставила спальню королеве Испании Софии, а в другой раз — супруге президента Франции Жака Ширака Бернадетт.

Дом на набережной Кутузова стал не только резиденцией, но и отражением внутреннего мира Вишневской — масштабного, яркого, но противоречивого.

