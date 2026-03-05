Постные пирожки с яблоками: простая выпечка на каждый день - справится даже ребенок

В постные дни так хочется побаловать себя чем-то вкусным и ароматным! Эти нежные десертные пирожки с сочной яблочной начинкой станут прекрасным дополнением к чашке горячего чая или ароматного кофе. А универсальное тесто, которое используется, пригодится и для других кулинарных экспериментов.
Ингредиенты:
- мука – 500 г;
- вода – 200 мл;
- соль – 1 ч. ложка;
- дрожжи (сухие) – 1 ч. ложка;
- растительное масло – 3 ст. ложки;
- яблоки (натертые) – 3 шт.;
- сахар – 100 г;
- корица – по вкусу
Приготовление:
1. В теплой воде растворите дрожжи, сахар и соль. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались и появилась легкая пенка.
2. Заместите тесто. Постепенно добавляйте муку к опаре, тщательно перемешивая. В конце добавьте растительное масло и еще раз хорошо вымесите. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на один час для подъема. Оно должно увеличиться в объеме примерно в два раза.
3. Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Яблоки натрите на крупной терке. Добавьте к ним сахар и корицу по вкусу. Хорошо перемешайте.
4. Подошедшее тесто разделите на равные части. Каждую часть раскатайте в небольшой кружок. В центр каждого кружка выложите немного яблочной начинки. Аккуратно защипните края, формируя пирожки желаемой формы.
5. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20-25 минут, до появления аппетитной золотистой корочки.
Готовые горячие пирожки посыпьте сахарной пудрой. Подавайте к столу с чашкой ароматного чая или кофе. Приятного аппетита!
