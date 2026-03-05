После таяния снега озимому луку - обязательно: развожу 1:15 с водой - и не знаю бед, перья не желтеют, луковицы с кулак

Чем подкормить озимой лук после схода снега

Лук — настоящий боец! Он способен выдержать суровые морозы до -40 градусов, если был посажен осенью, а весной без проблем прорастает даже в едва прогревшейся земле при +1. Однако, несмотря на такую выносливость, у лука есть своя ахиллесова пята — поверхностная корневая система. Из-за нее растение не может полноценно усваивать питательные вещества из почвы, поэтому ему необходима помощь в виде подкормок.

Когда проводить первую подкормку лука

Как рассказала агроном и автор канала "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова, лук нужно подкармливать трижды за сезон, строго соблюдая сроки. Первая подкормка проводится примерно через две недели после того, как появятся всходы. В этот период лук активно наращивает зеленую массу, поэтому ему жизненно необходим азот.

Польза куриного помета для лука

Для первого "угощения", как озимого, так ярового лука, отлично подойдут азотные удобрения. Например, можно использовать раствор куриного помета, разведенный в пропорции 1:15 с водой. Он разрыхляет тяжелые глинистые почвы, облегчая доступ воздуха и воды к корням, а легкие песчаные делает более влагоемкими, также предотвращает быстрое вымывание питательных веществ. Увеличивая содержание гумуса, он создает идеальные условия для жизни полезных почвенных микроорганизмов.

Личный опыт дачника

"Азот — основный элемент, который содержат ранние удобрения. Вещество стимулирует рост зеленой массы. Чем зеленее перышки, тем сочнее будет луковица. Если зеленая масса хорошая, это говорит о плодородной почве", - рассказал Константин из Санкт-Петербурга.

