Где в Санкт-Петербурге учился Дмитрий Лихачев?

Дмитрий Сергеевич Лихачёв, выдающийся филолог, культуролог и академик, получил образование в нескольких учебных заведениях Санкт-Петербурга, каждое из которых сыграло свою роль в его становлении как учёного.

Начало обучения: гимназии и училище

В 1914 году Лихачёв поступил в гимназию Императорского человеколюбивого общества в Коломне. Здесь он получил базовое образование, но уже в 1915 году перешёл в гимназию и реальное училище Карла Мая на Васильевском острове. Училище славилось сильным педагогическим составом и акцентом на естественные науки, что могло повлиять на формирование аналитического мышления будущего академика.

В 1917 году, после революции, семья Лихачёвых переехала на казённую квартиру, и Дмитрий продолжил образование в Советской трудовой школе имени Лентовской на Петроградской стороне (сейчас это школа №47 имени Д. С. Лихачёва). Здесь он завершил среднее образование в 1923 году.

Университет

В 1923 году Лихачёв поступил на факультет общественных наук Ленинградского государственного университета (в то время — Петроградского). Он выбрал этнолого-лингвистическое отделение, где одновременно занимался в двух секциях: романо-германской (по специальности английская литература) и славяно-русской. Это позволило ему получить междисциплинарное образование и заложить основы для будущих исследований в области древнерусской литературы.

Во время обучения Лихачёв участвовал в «Некрасовском семинаре» профессора В. Е. Евгеньева-Максимова. Семинар стал поворотным моментом в его научной карьере: под влиянием наставника Лихачёв научился работать с первоисточниками, в архивах и рукописных собраниях. Уже в 1924–1927 годах он подготовил исследование о забытых текстах Некрасова, обнаружив около тридцати ранее неизвестных фельетонов, рецензий и статей.

В 1928 году Лихачёв защитил две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — начале XIX века, другую — о повестях, посвящённых патриарху Никону. Эти работы продемонстрировали его способность сочетать разные исследовательские подходы.

