Городовой / Вопросы о Петербурге / Какая станция метро ближе всего к «Севкабель Порт»?
Какая станция метро ближе всего к «Севкабель Порт»?

Опубликовано: 5 марта 2026 15:55
 Проверено редакцией
Global Look Press/Zamir Usmanov
Ближайшая к «Севкабель Порт» станция метро — «Горный институт».

«Севкабель Порт» — креативное пространство на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, расположенное по адресу: Кожевенная линия, 40Б. Это место, где город встречается с морем, сочетает историю промышленного завода с современными арт-пространствами, кафе, магазинами и событиями.

Ближайшая станция метро

Ближайшая станция метро — «Горный институт». От неё до «Севкабель Порта» можно дойти пешком примерно за 15 минут.

Также рядом находятся станции «Василеостровская» и «Приморская», но от них придётся добираться на наземном общественном транспорте (автобусе, троллейбусе или трамвае).

Как добраться от метро

  • От станции «Приморская» до «Севкабель Порта» ежедневно курсирует бесплатный шаттл. Он отправляется с остановки на улице Наличной (через дорогу от метро) с 10:00 до 21:15 с интервалом примерно раз в час. Также шаттл ходит с остановки возле Терминала с 10:30 до 21:30 каждый час.
  • От «Василеостровской» можно доехать, например, на автобусе №128 до остановки «Вёсельная улица», а затем пройти по Большому проспекту до улицы Кожевенной и далее до ворот «Севкабель Порта».
  • В тёплое время года можно заказать речной трансфер от центра Санкт-Петербурга — это не только удобно, но и позволит полюбоваться видами города с воды.

Режим работы

Территория «Севкабель Порта» открыта круглосуточно. Однако большинство резидентов (кафе, магазины, пространства для мероприятий) работают по индивидуальному графику — обычно с 10:00 до 23:00. Набережная и панорамные виды доступны в любое время.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
