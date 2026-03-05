Городовой / Город / От блокадной хроники до шедевров: 112 лет «Ленфильма» в руках Петербурга
От блокадной хроники до шедевров: 112 лет «Ленфильма» в руках Петербурга

Опубликовано: 5 марта 2026 17:30
За более чем вековую историю снято более полутора тысяч картин.

5 марта 1914 года в Санкт-Петербурге создали военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета — предтечу знаменитой киностудии «Ленфильм».

За более чем столетнюю историю благодаря мастерству выдающихся режиссеров, сценаристов и актеров студия выпустила свыше полутора тысяч фильмов, включая такие шедевры, как «Чапаев», «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни» и сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Мы чтим подвиг кинематографистов Ленинграда во время блокады: сотрудники «Ленфильма» выезжали на передовую, создавали хронику, фронтальные сборники и документальные ленты, запечатлевшие мужество защитников и жителей города.

В настоящее время киностудия вступает в новую главу своей истории. Президент России одобрил предложение петербургских ветеранов — «Ленфильм» перешел в ведение Санкт-Петербурга.

Студия станет всероссийской платформой для исторического и патриотического кинематографа, где продолжатся славные традиции, раскроются новые таланты и укрепится лидерство в современном кино.

Автор:
Юлия Аликова
Город
