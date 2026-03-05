Связка на рельсах: Петербург удлиняет трамвай «Славянка» до кампуса СПбГУ и «Невской дельты»

В Петербурге стартовали работы по продлению трамвайной линии «Славянка». Смольный издал соответствующее распоряжение, текст которого опубликовали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
Новый участок должен соединить строящийся кампус СПбГУ и инновационный центр «Невская дельта» с общей городской транспортной инфраструктурой.
Согласно проекту, трамвайные пути проложат по шоссе Подбельского — от Рубежной дороги до Московского шоссе. Также линия пойдет вдоль Удаловской улицы, от Новодеревенской улицы до Московского шоссе, включая подъезды к будущим остановкам.
В документах уже зафиксировали базовые параметры: средняя скорость движения — 15–20 км/ч, ширина земляного полотна — 15 метров, количество путей — два. Инициатором подготовки проекта выступило БКАД.
Это уже не первый этап планирования. Ранее, в феврале 2026 года, вышло аналогичное распоряжение по участку вдоль Ям‑Ижорского шоссе.
отрезок должен связать конечную остановку «Славянка» напрямую с кампусом СПбГУ и инновационным центром «Невская дельта».