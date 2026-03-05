Городовой / Город / Связка на рельсах: Петербург удлиняет трамвай «Славянка» до кампуса СПбГУ и «Невской дельты»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город, который 16 лет был столицей 16-й республики СССР: суровый и красивый – как он выглядит сегодня Полезное
«Зима недаром злится»: когда в Петербурге ждать весну Город
Где находится "Подмосковный Версаль" - от французского не отличить: в России даже лучше Полезное
Кот игнорирует лежанку - решение есть: причина оказалась проста, а хозяева и не догадывались Полезное
Как выглядит самый закрытый город Ленобласти: в двух шагах от Евросоюза - как получить пропуск и что посмотреть Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Связка на рельсах: Петербург удлиняет трамвай «Славянка» до кампуса СПбГУ и «Невской дельты»

Опубликовано: 5 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Связка на рельсах: Петербург удлиняет трамвай «Славянка» до кампуса СПбГУ и «Невской дельты»
Связка на рельсах: Петербург удлиняет трамвай «Славянка» до кампуса СПбГУ и «Невской дельты»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Проект предусматривает строительство путей вдоль шоссе Подбельского.

В Петербурге стартовали работы по продлению трамвайной линии «Славянка». Смольный издал соответствующее распоряжение, текст которого опубликовали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Новый участок должен соединить строящийся кампус СПбГУ и инновационный центр «Невская дельта» с общей городской транспортной инфраструктурой.

Согласно проекту, трамвайные пути проложат по шоссе Подбельского — от Рубежной дороги до Московского шоссе. Также линия пойдет вдоль Удаловской улицы, от Новодеревенской улицы до Московского шоссе, включая подъезды к будущим остановкам.

В документах уже зафиксировали базовые параметры: средняя скорость движения — 15–20 км/ч, ширина земляного полотна — 15 метров, количество путей — два. Инициатором подготовки проекта выступило БКАД.

Это уже не первый этап планирования. Ранее, в феврале 2026 года, вышло аналогичное распоряжение по участку вдоль Ям‑Ижорского шоссе.

отрезок должен связать конечную остановку «Славянка» напрямую с кампусом СПбГУ и инновационным центром «Невская дельта».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью