«Зима недаром злится»: когда в Петербурге ждать весну

5 марта синоптик Юрий Куткевич сообщил, что в Санкт-Петербурге в ближайшие дни настоящей весны не предвидится. Такой погодный фон продержится примерно до середины следующей недели, отметил он в беседе с «Форпостом».
Эксперт уточнил, что значительного потепления с устойчивой весенней погодой пока ждать не приходится, хотя сильных морозов, кроме будущей ночи, тоже не ожидается.
По его словам, Петербург окажется попеременно в холодных секторах циклонов с северо-запада или в зонах повышенного давления. Поэтому преобладать будет северо-западный или западный ветер, в основном умеренный.
Обильных осадков синоптик не прогнозирует. Ночью температура воздуха ожидается около 0°C, днем — +2…+4°C. Только ночь на 5 марта и утро 6 марта станут исключением: столбики могут опуститься до -5°C, возможна гололедица на дорогах.
В праздничные дни погода останется схожей, с периодическим появлением солнца.
Ранее оттепель в городе началась с приходом марта, сменив снежный циклон.