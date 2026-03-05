Городовой / Город / «Зима недаром злится»: когда в Петербурге ждать весну
«Зима недаром злится»: когда в Петербурге ждать весну

Опубликовано: 5 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В праздничные дни температурный режим останется таким же, как сейчас.

5 марта синоптик Юрий Куткевич сообщил, что в Санкт-Петербурге в ближайшие дни настоящей весны не предвидится. Такой погодный фон продержится примерно до середины следующей недели, отметил он в беседе с «Форпостом».

Эксперт уточнил, что значительного потепления с устойчивой весенней погодой пока ждать не приходится, хотя сильных морозов, кроме будущей ночи, тоже не ожидается.

По его словам, Петербург окажется попеременно в холодных секторах циклонов с северо-запада или в зонах повышенного давления. Поэтому преобладать будет северо-западный или западный ветер, в основном умеренный.

Обильных осадков синоптик не прогнозирует. Ночью температура воздуха ожидается около 0°C, днем — +2…+4°C. Только ночь на 5 марта и утро 6 марта станут исключением: столбики могут опуститься до -5°C, возможна гололедица на дорогах.

В праздничные дни погода останется схожей, с периодическим появлением солнца.

Ранее оттепель в городе началась с приходом марта, сменив снежный циклон.

Автор:
Юлия Аликова
