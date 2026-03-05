Будто в Азии побывали — город в России, где как в Тибете: буддийские храмы, пагоды и умиротворение

Калмыкия - единственный в Европе регион, где традиционно исповедуют тибетский буддизм

В России есть города, в которых чувствуешь себя будто за границей. Элиста, столица Калмыкии, встречает гостей степными ветрами, ароматом калмыцкого чая с солью и золотыми крышами буддийских храмов. Это единственный в Европе регион, где традиционно исповедуют тибетский буддизм, и здесь действительно чувствуешь себя будто в Монголии или Китае. О достопримечательностях Элисты рассказали блогеры на канале "Manikol. Путешествия всей семьей".

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Главная святыня Элисты и самый большой буддийский храм в Европе был построен на месте бывшего завода ЖБИ. Храм возвели по благословению Далай-ламы XIV, посетившего Калмыкию в 2004 году. Внутри храма царит удивительная атмосфера: огромная статуя Будды, множество статуэток, ковры и скамейки для прихожан. Фотографировать интерьеры нельзя — слишком сакральное место.

Другие достопримечательности Элисты

Центр Элисты удивляет смешением советского наследия и буддийской культуры. На площади Ленина главный герой вовсе не вождь мирового пролетариата, а Пагода Семи Дней, возведённая в честь семи Будд. Внутри пагоды — двухтонный молитвенный барабан, подаренный ламами из Индии. В апреле вокруг пагоды расцветают тюльпаны.

Рядом фонтан «Три лотоса» (символ чистоты в буддизме) и Пушкинский сквер, где поэту поставили памятник за особую любовь к калмыцкому народу, который он не раз упоминал в своих произведениях. Помните строчку: "и друг степей калмык"?



Еще один яркий объект удивительной красоты - Золотые ворота. Они представляют собой идеально сохранившуюся арку, жемчужину азиатской архитектуры. Парк Дружбы удивляет аллеей сакральных скульптур. Одна из них - «Белый старец» — хранитель богатства и семейного благополучия. Комплекс героев Гражданской и Великой Отечественной войн напоминает о непростой судьбе калмыцкого народа. Скульптурная группа олицетворяет всех, кто участвовал в войнах: партизаны, красноармейцы, солдаты и погибшие мирные жители.

На въезде в город гостей встречает «Золотой всадник» — парящая скульптура, олицетворяющая смелость и мужество. В правой руке всадник держит знамя, в левой — лук, охраняя степную жемчужину и её жителей.

Legion-media

Элистинцы любят шахматы и роман «Двенадцать стульев». В 1999 году здесь появился первый в России памятник Остапу Бендеру. Великий комбинатор изображён в образе гроссмейстера, вызывающего на игру лучших шахматистов города. В 1998 году Элиста принимала Всемирную шахматную олимпиаду, и для неё построили целый квартал — «Город шахмат».

За городом, прямо посреди степи, стоит ещё один буддийский храм. Когда-то он был главным, до появления Золотой обители. Сейчас здесь пустынно и ветрено, а храм выглядит забытым. Но именно в этом одиночестве чувствуется настоящий дух азиатских степей.

Элиста — удивительный город, в котором понимаешь: чтобы ощутить себя в Азии, не нужно лететь до Хайнаня — достаточно приехать сюда.

Ранее Городовой рассказал, в каком российском городе можно почувствовать себя как в Европе.