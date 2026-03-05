Город Достоевского, минеральных вод и лечебных грязей: древний и уютный - что посетить и привезти отсюда

На территории Новгородской области можно найти древний город, который известен на всю Россию. Речь идет о Старой Руссе. Ее называют городом Федора Достоевского, минеральных вод и лечебной грязи. Старая Русса уже давно стала здравницей, чем привлекает многих путешественников.
Датой основания города считается 1167 год, но археологические находки говорят, что поселение здесь появилось намного раньше. Старая Русса является одним из немногих городов, которому уже более 1000 лет. Лечебный курорт был открыт тут в середине XIX века. Здесь можно не только поправить свое здоровье, но и посмотреть интересные достопримечательности.
Дом-музей Достоевского
Писатель приезжал в этот дом на лето со своей семьей. Строение находится рядом с берегом реки, откуда открывается живописный вид. В музее можно увидеть документы, рукописи, личные вещи и мебель семьи Достоевского. Также здесь можно заказать особую экскурсию. Вам проведут чайную церемонию с самоваром, русской выпечкой и вареньем.
Кафедральный собор Воскресения Христова
Колокольня при храме считается одной из главных достопримечательностей города. Соборный комплекс находится возле рек Порусья и Полисть. За подъем на колокольню не придется платить. С высоты 60 метров открывается прекрасный вид на город, сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Памятник Достоевскому
Именно в Старой Руссе были написаны знаменитые романы, которые стали классикой русской литературы. Поэтому город было бы сложно представить без этого памятника.
Георгиевская церковь
«Тут находится икона Старорусской Божьей Матери. Она считается самой большой выносной иконой в мире. Воскресная школа при церкви была названа именем Фёдора Достоевского», - рассказывает источник.
Соборная площадь с фонтаном и водонапорной башней
За набережной можно увидеть Соборную площадь, главной достопримечательностью которой считается водонапорная башня. На нее можно подняться, но стоит учесть, что высота башни составляет 50 метров. Подъем является крутым, поэтому необходимо оценивать свои силы.
Что привезти из Старой Руссы
Туристы привозят из города сувенирные чайные наборы, пряники, минеральное мыло. Большой популярностью тут пользуются кружки, магниты, футболки, блокноты с цитатами Достоевского.
