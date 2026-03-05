Олимпийский триумф Петербурга: Беглов выделит 344 тысячи Гуменнику за топ-6 в Милане

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поручил выплатить премии спортсменам, выступавшим за город на XXV Зимних Олимпийских играх в Милане, до конца апреля.
По распоряжению, размещённому на портале Смольного, фигурист Пётр Гуменник заработает 344 тысячи рублей за шестое место в мужском одиночном катании.
Кроме того, за участие в соревнованиях премии получат шорт-трекист Иван Посашков (57 тысяч рублей) и их тренеры — на ту же сумму, что и у атлетов.
На Играх Гуменник поднялся с 12-го места после короткой программы на итоговое шестое, блестяще отъездив произвольную программу с пятью четверными прыжками и набрав 271,21 балла по сумме двух программ.
Это лучший результат среди российских одиночников-мужчин на Олимпиадах за последние 16 лет — с 2010 года.