Метро Петербурга станет бомбоубежищем: план на 80 объектов

Петербургский метрополитен намерен адаптировать свои объекты для защиты жителей при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила «Фонтанка».
Согласно информации издания, подземка планирует разработать программу мероприятий по переводу станций и линий в режим защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), включая недостроенные участки.
Метрополитен Санкт-Петербурга начал мониторинг цен на создание технико-экономического обоснования, которое должно быть готово к 21 марта 2028 года.
В техническом задании указаны основные задачи: проанализировать состояние действующих и незавершенных объектов метро (включая те, что изначально проектировались для ГО), а также составить список, порядок и стоимость необходимых работ для безопасной работы в режиме убежищ.
Дополнительно потребуется обосновать лучшие способы завершения строительства, дооснащения или приспособления незавершенных объектов для защитных целей.
Анализ затронет 80 объектов — действующие станции, стройплощадки, законсервированные участки и инженерное оборудование.
В задании акцентируется учет не только нынешней ситуации, но и будущих угроз: изменений климата, уровня грунтовых вод, надземной застройки и устаревания технологий.
Рекомендации должны допускать дальнейшую модернизацию при ужесточении норм для убежищ, а вся документация будет засекречена.