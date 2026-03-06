Не квашеная, а гораздо круче: сочная, хрустящая и вкусная закуска из капусты – и на праздник, и на каждый день

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым и удачным рецептом вкусной закуски из капусты. Это классика, которая никогда не надоест: подойдет к любому гарниру, освежит мясные блюда и дополнит постное меню. Благодаря идеальным пропорциям закуска получается сочной и хрустящей. Удачный вариант и на праздник, и на каждый день.
Что потребуется:
- капуста – 1,5 килограмма;
- сладкий перец – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- зубчик чеснока – 4 шт.;
- лавровый лист – по 1 шт. на банку;
- душистый перец – по 3 горошка на банку;
- черный перец – по 5 горошков на банку;
- вода – 1 литр;
- яблочный уксус 6% – 90 миллилитров;
- рафинированное подсолнечное масло – 90 миллилитров;
- сахар – 4 столовые ложки;
- нейодированная соль – 2 столовые ложки без горки.
Как приготовить:
Сперва нужно разрезать кочан на 4 части, вырезать кочерыжку и мелко нашинковать капусту. Болгарский перец нарезать соломкой. Морковь натереть на терке. Чеснок мелко нарезать ножом. Все тщательно перемешать в блюде. Утрамбовать банки капустой. Добавить "лаврушку", горошки душистого и черного перца.
Теперь можно приступать к приготовлению маринада. Для этого необходимо влить в кастрюлю воду, добавить уксус, подсолнечное масло, сахар и соль. Довести до кипения, время от времени помешивая, и залить капусту маринадом до самого верха. Закрыть банки крышками и оставить остывать при комнатной температуре. Убрать в холодильник на 2-3 дня, а после подать к столу.
Полезные советы:
- Соль лучше использовать каменную. Йодированная сделает капусту мягкой и даст посторонний привкус.
- Яблочный уксус бывает 6% и 9%. Если у вас 6%-й, то пропорции идеальны, а если 9%, то нужно взять 60 миллилитров такого уксуса, а не 90.
- Капусту нужно утрамбовать, но аккуратно. Если ее сильно мять, то она утратит хруст.
- Заливать капусту надо именно горячим маринадом. Это ускорит процесс маринования и сохранит текстуру.
- Если чеснок пропустить через пресс, то его вкус будет чересчур резким. Лучше нарезать его ножом. Так чеснок будет мягче и приятнее.
- Нерафинированное подсолнечное масло перебьет вкус закуски, поэтому лучше добавлять рафинированное.
- Красный перец сделает капусту очень аппетитной на вид. От зеленого или желтого такого эффекта не будет, но тоже получится очень вкусно.
