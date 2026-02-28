Городовой / Полезное / Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает
Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает

Опубликовано: 28 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежного и вкусного салата с пекинской капустой 

Бывают ситуации, когда нужно что-то срочно приготовить: перекусить самому, накормить домашних или угостить внезапно нагрянувших гостей. В таких случаях выручит рецепт этого нежного и сочного салата с пекинской капустой, которым поделилась автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+). Готовится быстро и просто, буквально за 5 минут, а получается настолько вкусным, что у домочадцев только за ушами пищит.

Что потребуется:

  • пекинская капуста – 350 граммов;
  • свежий огурец – 1 шт. или 150 граммов;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • копченая колбаса или куриная грудка (по желанию) – 150 граммов;
  • зелень – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • сметана или майонез – 3 столовые ложки или по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь нужно мелко нашинковать пекинскую капусту и отправить в салатник. Консервированную кукурузу добавить к "пекинке", предварительно слив с нее жидкость.

Нарезать огурец и копченую колбасу или куриную грудку кубиками и отправить к остальным ингредиентам. Посолить салат по вкусу и заправить его майонезом или сметаной. Украсить блюдо мелко порубленной зеленью и подать к столу.

Полезные советы:

  • Чтобы салат не "поплыл", его не стоит солить заранее. Подавать блюдо к столу лучше сразу после приготовления, иначе оно даст сок.
  • Консервированную кукурузу лучше хорошо откинуть на сито, чтобы лишняя жидкость не попала в салат.
  • С заправкой можно экспериментировать: со сметаной салат получится нежным, с подсолнечным маслом – легким, а с майонезом – сытным. Все зависит от того, для какого случая вы его готовите.

Ранее мы поделились рецептом еще одного интересного салата с пекинской капустой. Идеально подойдет на 8 марта.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
