Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает

Бывают ситуации, когда нужно что-то срочно приготовить: перекусить самому, накормить домашних или угостить внезапно нагрянувших гостей. В таких случаях выручит рецепт этого нежного и сочного салата с пекинской капустой, которым поделилась автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+). Готовится быстро и просто, буквально за 5 минут, а получается настолько вкусным, что у домочадцев только за ушами пищит.
Что потребуется:
- пекинская капуста – 350 граммов;
- свежий огурец – 1 шт. или 150 граммов;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- копченая колбаса или куриная грудка (по желанию) – 150 граммов;
- зелень – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- сметана или майонез – 3 столовые ложки или по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь нужно мелко нашинковать пекинскую капусту и отправить в салатник. Консервированную кукурузу добавить к "пекинке", предварительно слив с нее жидкость.
Нарезать огурец и копченую колбасу или куриную грудку кубиками и отправить к остальным ингредиентам. Посолить салат по вкусу и заправить его майонезом или сметаной. Украсить блюдо мелко порубленной зеленью и подать к столу.
Полезные советы:
- Чтобы салат не "поплыл", его не стоит солить заранее. Подавать блюдо к столу лучше сразу после приготовления, иначе оно даст сок.
- Консервированную кукурузу лучше хорошо откинуть на сито, чтобы лишняя жидкость не попала в салат.
- С заправкой можно экспериментировать: со сметаной салат получится нежным, с подсолнечным маслом – легким, а с майонезом – сытным. Все зависит от того, для какого случая вы его готовите.
