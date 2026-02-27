Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме

В XVII веке в России зародилась традиция приглашать французских кулинаров, что привело к появлению оригинального рецепта котлет и их многочисленных вариаций из различных видов мяса. С течением времени рецептура трансформировалась: изначально в фарш добавлялись кости, которые впоследствии были полностью исключены.
Классическая котлета, первоначально известная как «отбивная на кости», позднее эволюционировала в «эскалоп».
Ингредиенты:
- свинина — 0,5 кг;
- говядина — 0,5 кг;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- соль — 1 ч. ложка;
- перец черный молотый — 0,2 ч. ложки;
- панировочные сухари — для обвалки;
- масло подсолнечное — для жарки.
1. Нарежьте мясо на кусочки среднего размера.
2. Очистите лук и разделите его на четыре части. Измельчите мясо и лук с помощью мясорубки.
3. В полученный фарш добавьте яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш и отбейте его, энергично бросая в миску около десяти раз.
4. Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
5. Разогрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
