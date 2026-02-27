Городовой / Полезное / Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме
Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме

Опубликовано: 27 февраля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт классических котлет

В XVII веке в России зародилась традиция приглашать французских кулинаров, что привело к появлению оригинального рецепта котлет и их многочисленных вариаций из различных видов мяса. С течением времени рецептура трансформировалась: изначально в фарш добавлялись кости, которые впоследствии были полностью исключены.

Классическая котлета, первоначально известная как «отбивная на кости», позднее эволюционировала в «эскалоп».

Ингредиенты:

  • свинина — 0,5 кг;
  • говядина — 0,5 кг;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. ложка;
  • перец черный молотый — 0,2 ч. ложки;
  • панировочные сухари — для обвалки;
  • масло подсолнечное — для жарки.

1. Нарежьте мясо на кусочки среднего размера.

2. Очистите лук и разделите его на четыре части. Измельчите мясо и лук с помощью мясорубки.

3. В полученный фарш добавьте яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш и отбейте его, энергично бросая в миску около десяти раз.

4. Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

5. Разогрейте сковороду, добавьте подсолнечное масло и обжарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Автор:
Ксения Сафрыгина
