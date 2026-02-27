Городовой / Город / Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта
Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта

Опубликовано: 27 февраля 2026 23:00
Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта
Global Look Press / Shatokhina Natalya / news.ru
Врач определила черёмуху на третье место в списке растений, вызывающих негативные реакции.

Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, назвала мимозу, лилии, черёмуху, гиацинты, хризантемы и астры самыми частыми аллергенами среди цветов.

Она советует не дарить эти растения женщинам, подверженным аллергии, как отметила «Газета.Ru».

По словам специалиста, сильные аллергены — это мимоза, лилии, черёмуха, гиацинты, хризантемы и астры.

Мимоза (акация серебристая) лидирует: её пушистые жёлтые соцветия полны пыльцы, и даже маленький букет может вызвать сильный отёк слизистых.

Лилии идут следом из-за интенсивного, удушливого аромата — даже без пыльцы их эфирные масла провоцируют бронхоспазм и мигрень.

Врач поставила черёмуху на третье место: её фитонциды в закрытом помещении легко вызывают острый приступ аллергии.

Хризантемы и астры — на четвёртом: эти сложноцветные провоцируют кросс-аллергию у людей с поллинозом на сорные травы.

Гиацинты и полевые цветы (лютики, одуванчики) — на пятом и шестом местах. В них обилие пыльцы, а полевые часто собирают с луговыми травами-аллергенами.

"Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет.

Если вы вынесли цветы из комнаты и через 30–60 минут стало легче дышать — это аллергия", — подытожила доктор.

При аллергии на цветы нужно срочно отнести букет на балкон или улицу. Для облегчения промыть глаза и нос, умыться и переоденьтесь при контакте. При сильных симптомах следует принять антигистаминное и обратиться к аллергологу.

Юлия Аликова
Город
