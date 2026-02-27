Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта

Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, назвала мимозу, лилии, черёмуху, гиацинты, хризантемы и астры самыми частыми аллергенами среди цветов.
Она советует не дарить эти растения женщинам, подверженным аллергии, как отметила «Газета.Ru».
По словам специалиста, сильные аллергены — это мимоза, лилии, черёмуха, гиацинты, хризантемы и астры.
Мимоза (акация серебристая) лидирует: её пушистые жёлтые соцветия полны пыльцы, и даже маленький букет может вызвать сильный отёк слизистых.
Лилии идут следом из-за интенсивного, удушливого аромата — даже без пыльцы их эфирные масла провоцируют бронхоспазм и мигрень.
Врач поставила черёмуху на третье место: её фитонциды в закрытом помещении легко вызывают острый приступ аллергии.
Хризантемы и астры — на четвёртом: эти сложноцветные провоцируют кросс-аллергию у людей с поллинозом на сорные травы.
Гиацинты и полевые цветы (лютики, одуванчики) — на пятом и шестом местах. В них обилие пыльцы, а полевые часто собирают с луговыми травами-аллергенами.
"Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет.
Если вы вынесли цветы из комнаты и через 30–60 минут стало легче дышать — это аллергия", — подытожила доктор.
При аллергии на цветы нужно срочно отнести букет на балкон или улицу. Для облегчения промыть глаза и нос, умыться и переоденьтесь при контакте. При сильных симптомах следует принять антигистаминное и обратиться к аллергологу.