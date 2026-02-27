Городовой / Полезное / Не сорт, а томатный рай: шпарит помидоры как угорелый и на Юге, и на Севере – урожай собираем ведрами, и никакой фитофторы
Опубликовано: 27 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван неприхотливый сорт томатов, устойчивый к фитофторе 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт томатов, который покорил дачников своей неприхотливостью, богатым урожаем и устойчивостью к фитофторе. Такие помидоры отлично себя чувствуют как в южных, так и в северных регионах. Плоды вырастают мясистыми, довольно крупными и приятными на вкус.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Настенька". Его вывели сибирские селекционеры в 2007 году. Кусты вырастают компактными, в высоту до 70-90 сантиметров. Не требуют пасынкования, но нуждаются в опоре из-за обилия плодов. Схема посадки: 40х50 сантиметров. Томаты с благодарностью реагируют на регулярный полив теплой водой и подкормки, в том числе древесной золой.

Урожайность

Первые помидоры созревают через 95-105 дней после появления всходов. Их средний вес составляет 200 граммов. Томаты мясистые, сочные, нежные и вкусные. Отлично переносят транспортировку, не трескаются и не мнутся. Отлично подходят и для еды в свежем виде, и для консервации. Урожайность может достигать 7 килограммов с 1 куста.

Личный опыт садоводов

Дачники оставляют о сорте "Настенька" только положительные отзывы:

"Выращивал сорт "Настенька" в теплице. Кусты были невысокими, вел в один стебль. Томаты выросли вкусными и крупными, весом до 630 граммов".

"Надежный и неприхотливый сорт, который радует богатым урожаем и вкусными помидорами".

"Активное плодоношение в течение всего лета, большие по размеру плоды, ароматные, вкусные, сладковатые. Сорт устойчивый к большинству заболеваний, в том числе к фитофторозу. Уход стандартный, несложный. Полив нужен умеренный, сильно заливать грядку не стоит, это увеличивает риск поражения гнилью. Сорт универсальный, подходит для салата и консервирования, томаты достаточно долго хранятся в темном и прохладном месте".

Ранее мы сообщали, какой еще сорт покорил дачников урожайностью и вкусными помидорами.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
