Фонари из Китая перезапустили после шторма: топ-локация для фото в Петербурге
Фонари из Китая перезапустили после шторма: топ-локация для фото в Петербурге

Опубликовано: 27 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Яркие фонарики, выполненные в традициях китайского ремесла, стали одним из самых популярных зимних объектов города.

В Санкт-Петербурге на Заячьем острове возобновила работу выставка фонариков из провинции Сычуань. Из-за метели 26 февраля некоторые световые инсталляции у Петропавловской крепости пострадали, но их быстро починили.

Выставку изначально запустили ко дню китайского Нового года.

По данным издания «Петербург2», работники Музея истории Санкт-Петербурга вместе с сотрудниками комитета по внешним связям городской администрации подняли поваленные конструкции и протестировали их уже утром 27 февраля.

Показа у Петропавловской крепости изначально ждали окончания в конце февраля, но из-за плохой погоды и большого ажиотажа его решили продлить до 2 марта включительно. Вход по-прежнему свободный.

Колоритные фонарики в духе китайских традиций стали одним из хитов зимнего сезона для фото — их особенно ценят семьи с малышами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
