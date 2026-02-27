Фонари из Китая перезапустили после шторма: топ-локация для фото в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Заячьем острове возобновила работу выставка фонариков из провинции Сычуань. Из-за метели 26 февраля некоторые световые инсталляции у Петропавловской крепости пострадали, но их быстро починили.
Выставку изначально запустили ко дню китайского Нового года.
По данным издания «Петербург2», работники Музея истории Санкт-Петербурга вместе с сотрудниками комитета по внешним связям городской администрации подняли поваленные конструкции и протестировали их уже утром 27 февраля.
Показа у Петропавловской крепости изначально ждали окончания в конце февраля, но из-за плохой погоды и большого ажиотажа его решили продлить до 2 марта включительно. Вход по-прежнему свободный.
Колоритные фонарики в духе китайских традиций стали одним из хитов зимнего сезона для фото — их особенно ценят семьи с малышами.