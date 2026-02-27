Как выглядит лучшее село России: уютное, старинное и красивое - где находится и что посетить

Российская деревня, которая с 2015 года является лучшей в стране

В Ярославской области есть удивительная деревня, которую нужно посетить каждому туристу. Она славится не только архитектурой, но и красотой. В 2015 году населенный пункт был признан самым красивым в России. Речь идет о селе Вятское.

Как добраться

Село находится всего в 40 км от Ярославля, поэтому изначально нужно добраться до столицы области. Из северо-восточной части города идет трасса, по которой и придется ехать. В районе Сенино вам необходимо свернуть налево. При отсутствии личного транспорта беспокоиться не нужно. Из Ярославля несколько раз в день идут автобусы.

В деревне можно увидеть множество достопримечательностей, которые связаны с историей этого места.

Храм Воскресения Христова

Сооружение находится в центре поселения. Церковь была построена в 1750 году, она реставрировалась, из-за чего выглядит прекрасно. Высота колокольни составляет 30 метров, что делает ее самым высоким зданием в Вятском.

Музей русской предприимчивости

«Это музей купечества. Собрание представили публике в конце 2008 года, для коллекции подобрали самое подходящее место – дом купца И.И. Галочкина. Большинство экспонатов так или иначе связаны с повседневной жизнью торговцев. В музее хранятся народные костюмы, посуда, музыкальные инструменты», - сообщает Tur-Ray.Ru.

Русская баня по-черному

Одной из достопримечательностей являются бани, которые топили по-черному. На Руси такой способ нагрева использовался во многих селах, но в Вятском сохранился и по сей день. Здесь представлено несколько бревенчатых сооружений, которые покрыты слоем сажи.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

На берегу реки можно увидеть руины старообрядческого храма, который был возведен в конце XVIII века. В 1930 году сооружение было закрыто, использовалось в качестве склада. Через некоторое время оно стало бесхозным, что и привело к разрушению.

Пожарное депо

«Большое двухэтажное здание с ярко-красным декором на фасаде сразу бросается в глаза прохожим. На крыше высится настоящая пожарная каланча, а у входа стоят телеги с пожарными насосами. Сегодня внутри депо располагается несколько музеев и кинозал», - рассказывает источник.

Памятник вятским огурцам

Несколько столетий назад вятские огурцы пользовались популярностью не только в селе, но и в Санкт-Петербурге. Именно поэтому они стали одним из символов деревни. Местные жители называют Вятское – огуречной столицей России.

