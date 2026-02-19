Городовой / Полезное / Не сорт, а томатная фабрика: штампует плоды как заведенный даже в снегах – каждый помидор по 500 г, а на вкус – чистый мед
Не сорт, а томатная фабрика: штампует плоды как заведенный даже в снегах – каждый помидор по 500 г, а на вкус – чистый мед

Опубликовано: 19 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван высокоурожайный сорт очень сладких томатов 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала сорт томатов, который порадовал дачников богатым урожаем и сладкими плодами даже в холодное лето. Отличается удивительной неприхотливостью и способен выдерживать перепады температур. Прекрасно себя чувствует и в теплице, и в открытом грунте.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Краса Сибири". Он был выведен отечественными селекционерами и допущен к выращиванию в 2015 году. Кусты вырастают в высоту до 2 метров, требуют пасынкования и крепкой подвязки, иначе валятся под тяжестью плодов. Верхушку в августе прищипывают. Схема посадки: 30х40 сантиметров.

Урожайность

Первый урожай собирают уже через 95-105 дней после появления первых ростков. Помидоры вырастают крупными, розовыми, сердцевидной формы, весом 350-500 граммов. Отдельные экземпляры могут достигать 1 килограмма. Томаты арматные, мясистые и сладкие. Идеальны для употребления в свежем виде и приготовления соков. С 1 куста опытные огородники собирают по 7 килограммов крупных помидоров.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте "Краса Сибири" только положительные отзывы:

"Выращивала в открытом грунте. Вели в 3 стебля. Куст мощный. Весь обсыпан томатами, пришлось втыкать для каждого куста по 2 дополнительных кола и все равно заваливался под тяжестью урожая. У нас особо крупных помидоров не было. Возможно, из-за огромного количества плодов. Самый большой – 330 граммов".

"Очень вкусные, крупноплодные. У меня на кисти из 3 томатов самый большой весил 720 граммов. Да и созревают в нашей Ленинградской области в теплице одними из первых. Сажаю третий год из своих семян".

"Пересадили в теплицу в середине апреля, зацвели самыми первыми и 8 мая уже появилась завязь, несмотря на снег на улице. Перепады температур выдержал на отлично."

Ранее мы сообщали, какой еще томат прославился крупными и сладкими плодами.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
