Не сорт, а томатная фабрика: штампует плоды как заведенный даже в снегах – каждый помидор по 500 г, а на вкус – чистый мед

Новости по теме

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Только эти 4 сорта томатов сажают опытные дачники — ни болезней, ни хлопот, только богатый урожай

Перейти

Более 100 кустов рассады томатов каждый год: Стебель толщиной с карандаш - метод 1952 года

Перейти

Не перец, а награда дачника: валит плодами без продыху и в жару, и в холода – урожай собираем по 5 кг с 1 куста

Перейти

Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки

Перейти