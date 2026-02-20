Не начинка, а искушение: получается нежнее сливочного масла, сытная и вкусная – идеальна для блинов

Масленичная неделя в самом разгаре, и конечно, каждая хозяйка хочет порадовать своих домашних блинами, в том числе с начинкой. Удачным рецептом таких блинов поделилась автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+). Получатся нежными, сытными и вкусными. Разлетятся со стола за 1 минуту.
Что потребуется:
- яйцо – 3 шт.;
- молоко – 2 стакана;
- кипяток – 1 стакан;
- мука – 1,5 стакана;
- сахарный песок – 1,5 столовые ложки;
- соль – половина чайной ложки;
- подсолнечное масло – 2 столовые ложки;
- шампиньоны – 0,5 килограмма;
- куриное филе – 0,6 килограмма;
- луковица – 1 шт.;
- сливочное масло – 30 граммов;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь в глубокую миску нужно отправить яйца, соль и сахар. Все перемешать. Влить молоко и постепенно ввести просеянную муку. Вымесить тесто до однородности.
Добавить подсолнечное масло, перемешать и влить крутой кипяток, чтобы заварить тесто. Сразу же пожарить блины на хорошо разогретой сковороде.
Шампиньоны нарезать и обжарить на сухой сковороде. Как только влага испарится, добавить сливочное масло и посолить. Лук и куриное филе пропустить через мясорубку. Обжарить фарш на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Посолить. Добавить к фаршу обжаренные шампиньоны, поперчить и перемешать.
Полученной начинкой фаршировать блины и подогреть их на сковороде со сливочным маслом. Подать к столу.
Ранее мы сообщали, как засолить грудинку, чтобы получился деликатес.