Городовой / Полезное / Путешествие по-королевски: 5 доступных "фишек" во время поездки на поездах РЖД – проводники держат их в секрете
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дачники, так рассаду сеять нельзя: Грунт испортите, почву загубите, урожая будет - ноль без палки Полезное
Где в Санкт-Петербурге можно погулять с собакой в выходные? Вопросы о Петербурге
1 таблетка на литр воды - рассада прет как на дрожжах, приземистая и сочно-зеленая Полезное
Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется Полезное
Фиалка покроется цветочной шапкой: 1 г в воду – и бутоны полезут как по расписанию – эффект сразу Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Путешествие по-королевски: 5 доступных "фишек" во время поездки на поездах РЖД – проводники держат их в секрете

Опубликовано: 19 февраля 2026 23:02
 Проверено редакцией
Путешествие по-королевски: 5 доступных "фишек" во время поездки на поездах РЖД – проводники держат их в секрете
Путешествие по-королевски: 5 доступных "фишек" во время поездки на поездах РЖД – проводники держат их в секрете
Городовой ру
Секреты комфортного путешествия

Все проводники поезда строго следуют должностной инструкции, которая регламентирует их обязанности по техническому обслуживанию вагона и обеспечению комфорта пассажиров.

Проводники несут ответственность за поддержание порядка и обеспечение комфортных условий в вагоне на протяжении всей поездки. Тем не менее, иногда сотрудники РЖД не всегда информируют пассажиров о всех доступных услугах.

Пассажир, занимающий нижнее место, имеет право использовать пространство под ним для размещения багажа, сумок и других личных вещей. Аналогичное правило действует и для полки над верхним местом, приобретенным пассажиром.

В случае пропуска рейса пассажир имеет возможность обменять билет. Для этого необходимо сдать имеющийся билет в установленные сроки, вместо того чтобы приобретать новый.

На станции пассажир может сойти с поезда и прервать поездку на несколько дней. Впоследствии он имеет право продолжить путешествие на аналогичном поезде с той же станции.

В случае отсутствия физического или электронного билета, пассажиру достаточно сообщить номер билета при посадке в вагон, чтобы избежать задержек.

Если пассажир пропустил свою станцию, он имеет право продолжить поездку до следующей станции без дополнительной оплаты, рассказал автор Дзен-канала «Мамин Путешественник».

Ранее мы рассказали о городе на Волге, который считается родиной Смутного времени и колбасы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью