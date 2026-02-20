Городовой / Город / Задержки без паники: Пулково усиливает силы на 800 человек
Задержки без паники: Пулково усиливает силы на 800 человек

Опубликовано: 20 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
У Северной столицы хороший опыт работы в условиях обильных снегопадов.

В аэропорту Пулково расширили штат сотрудников для обработки рейсов и обслуживания пассажиров до 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушная гавань функционирует в штатном режиме: обе взлётно-посадочные полосы активно принимают и отправляют самолёты. Для расчистки снега задействовано свыше 30 снегоуборочных машин.​

Задержки рейсов не вызваны погодой в Петербурге, пояснили в пресс-службе аэропорта. Главная причина — опоздания прилетающих самолётов в Пулково.​

В Комитете по транспорту уточнили, что неблагоприятная погода в городе не служит основанием для отмены рейсов.

У Северной столицы есть успешный опыт работы во время сильных снегопадов и морозов, и мы справимся с этими вызовами, подчеркнул глава комитета Дмитрий Ваньчков.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
