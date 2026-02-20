Задержки без паники: Пулково усиливает силы на 800 человек

В аэропорту Пулково расширили штат сотрудников для обработки рейсов и обслуживания пассажиров до 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Воздушная гавань функционирует в штатном режиме: обе взлётно-посадочные полосы активно принимают и отправляют самолёты. Для расчистки снега задействовано свыше 30 снегоуборочных машин.
Задержки рейсов не вызваны погодой в Петербурге, пояснили в пресс-службе аэропорта. Главная причина — опоздания прилетающих самолётов в Пулково.
В Комитете по транспорту уточнили, что неблагоприятная погода в городе не служит основанием для отмены рейсов.
У Северной столицы есть успешный опыт работы во время сильных снегопадов и морозов, и мы справимся с этими вызовами, подчеркнул глава комитета Дмитрий Ваньчков.