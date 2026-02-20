Мешаю тесто для блинов, но сразу их не жарю: Зачем давать ему "отдыхать" - многие совершали ошибку

Раскрываем рецепт приготовления блинов на Масленицу-2026.

Мало кто из хозяек не пробовал жарить блины, с ними справляются даже школьники. Но вот чтобы приготовить по-настоящему идеальное кушанье, не обойтись без секретиков, раскроем один из них.

Если вы ищете необычный рецепт приготовления блинного теста, то обратите внимание на тесто в бутылке.

Представьте, вы соединили все ингредиенты для теста, замешали и сразу разогреваете сковороду для жарки. Внимание, это ошибка, так делать нельзя! А большинство хозяек об этом не знает. Оказывается, перед тем, как жарить блины, вы должны дать тесту "отдохнуть".

О важном моменте приготовления теста для блинов рассказали на платформе Reddit. Пользователь задался вопросом, почему в рецептах пишут, что тесто для блинов нужно настаивать, ведь вот оно, готово.

"... в конце меня ждал сюрприз: опять рецепт, где "нужно дать тесту отдохнуть". Отсюда мой вопрос. Ведь тесто уже выглядело готовым к выпечке!", - удивляется начинающий кулинар.

Пользователи в комментариях дали ему исчерпывающий ответ. Они отметили, что в пшеничной муке, из которой готовят тесто для блинов, содержится глютен. Он разбухает при контакте с водой, тесто становится более вязким, приобретает необходимую консистенцию, но на это требуется немного времени.

В рецептах советуют дать тесту отдых на 15-30 минут, затем ещё раз его перемешать, и только тогда жарить блины.

Опытные хозяйки даже не зная о свойствах глютена, давно вывели для себя это правило. Не зря же говорят, что "первый блин всегда комом".

И действительно, первые блины чаще всего не получаются, они липнут к сковороде, слишком толстые, кривенькие, а потом процесс идёт, как по маслу. Это значит, что глютен в тесте достаточно разбух, оно наконец стало готово.

