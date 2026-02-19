Открыл морозильник – и сочные блинчики уже скворчат на сковородке: даже спустя месяц выглядят идеально

При нехватке времени на помощь приходят замороженные продукты: достаточно открыть морозильник, и спустя короткое время вкусный ужин уже на столе. Но для этого необходимо заранее заготовить продукты. Один из них – замороженные блинчики с мясом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Для теста вам потребуются:
- теплое молоко – 1 л;
- яйца – 5 шт.;
- мука пшеничная высшего сорта – 500 г;
- сахарный песок – 20 г;
- соль – 7 г;
- растительное масло – 50 мл.
Для мясной начинки подготовьте говядину (1,6 кг), бульон от варки мяса (0,5 л), 2 репчатых лука и подсолнечное масло.
Способ приготовления
Поставьте говядину вариться примерно на 2,5-3 часа.
Приготовьте тесто: добавьте в молоко яйца и сахар, посолите, просейте муку и взбейте все миксером или блендером. Оставьте тесто минимум на полчаса.
После приготовления мяса 2-3 раза прокрутите его в мясорубке. Обжарьте лук до золотистого цвета и добавьте его к фаршу. Также можно добавить сушеные травы или свежемолотый черный перец.
Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте ее. Жарьте блины до достижения матового оттенка. Пузырьков больше нет? Можно переворачивать! Так вы получите тонкие и эластичные блины, в которые удобно закручивать мясную начинку.
Выложите блины на столе и начинайте выкладывать говяжий фарш в центр. Заворачивайте блины рулетиками или конвертиками. Каждый блин нужно завернуть в пленку и положить на большой поднос.
Теперь остается только убрать поднос с блинчиками в холодильник и в дальнейшем время от времени брать несколько штук, чтобы приготовить блины на ужин или угостить внезапно нагрянувших гостей.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрый салат из свеклы и пекинской капусты.