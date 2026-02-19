Где в Санкт-Петербурге работает выставка «Алиса в Зазеркалье»?

В Санкт-Петербурге до 8 марта 2026 года работает иммерсивная выставка «Алиса в Зазеркалье», которая погружает посетителей в мир фантазий Льюиса Кэрролла. Это не просто экспозиция, а интерактивное путешествие, где время идёт вспять, а герои совершают иррациональные поступки.
Выставка расположена в ТРК «Планета Нептун» по адресу: улица Марата, дом 86 (2 этаж, помещение 220). Ближайшие станции метро — Звенигородская и Пушкинская.
Часы работы: по будням: с 11:00 до 20:00, по выходным: с 11:00 до 21:00.
Что ждёт посетителей выставки?
Экспозиция воссоздаёт атмосферу Зазеркалья с помощью:
- Зеркальных иллюзий и проекций. Они создают бесконечные пространства и оптические эффекты.
- Интерактивных инсталляций. Гости могут прогуляться по саду живых цветов, присоединиться к безумному чаепитию Шляпника и Мартовского зайца, сыграть в королевский крокет и пройти лабиринт.
- Фотозон. В пространстве можно сделать яркие снимки и видеоролики.
На входе посетителей угощают «волшебным зельем» — напоминанием о трансформации Алисы.
Также доступен квест, где нужно разгадывать шифры и головоломки. Он проходит в свободном формате, без ведущих и актёров, и подходит для компаний до 6 человек.
Стоимость билетов: взрослый — 450 рублей, детский (от 3 до 18 лет) — 400 рублей, семейный тариф (3 человека) — 1100 рублей, квест — 600 рублей (дополнительно к билету).