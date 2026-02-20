Продал Hyundai Tucson и купил Haval Jolion: Почему выбор пал на "китайца"

В текущем году приобретение автомобиля может обернуться проблемой, цены всё повышаются, в необходимом сегменте стоимости выбрать хорошую машину становится сложно.
Покупатель на сайте Drive2.ru рассказал, почему после долгих раздумий его выбор пал на Haval Jolion китайского производства.
Мужчина ездил на Hyundai Tucson, но машина была уже не новой, часто ломалась, к тому же имела достаточно внушительный пробег. Было принято решение продать её и приобрести более "свежий" автомобиль.
Сначала мужчина с женой рассматривали варианты приобретения машины из салона, но столкнулся с подводными камнями. Не раз оказывалось, что на сайте выставлена одна цена, а при посещении автосалона становится другая, менеджеры её завышают, аргументируя тем, что представленной на сайте комплектации нет в наличии.
Не желая переплачивать, покупатель продолжил искать варианты. Он рассматривал даже авто российского производства, Москвич и Лада, но достаточно быстро их отмёл, супруга сказала, что за Ладу не сядет, не нравится качество. Москвич новой модели также оказался хуже китайских автомобилей, потому особого выбора у пары не оставалось, только "китаец".
Мысль о приобретении Haval Jolion пришла не сразу, сначала пара рассматривала иную модель того же производителя, но оказалось, что менеджер, который вёл сделку, не заказал авто до Нового Года, а после праздников цена сильно выросла, что отпугнуло покупателей.
Если вы планируете покупать авто китайского производства, то следует знать, какими лазейками пользуются угонщики авто.
В итоге мужчина всё-таки стал обладателем Haval Jolion 2025 года выпуска, почти нового авто с минимальным пробегом. Цена покупателя устроила, немногим более 2,5 миллионов рублей, при этом платёж по автокредиту тоже оказался вполне сносным, 44 тысячи рублей. Автомобиль представлен в комплектации "премиум", дополнительно есть резина зимняя, коврики и антикор.
Покупатель остался доволен приобретением, ведь ему удалось купить хорошую китайскую машину по подходящей для него цене.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, чем японская машина оказалась лучше "китайца".