Продал Geely Monjaro и купил Honda CR-V из Китая - чем японский гибрид оказался лучше "китайца"

Сравнение Geely Monjaro и Honda CR-V

В мире автолюбителей часто происходит переоценка ценностей. Вчерашние фавориты уступают место более практичным решениям. Автор блога «Первый Автомобильный» недавно стал свидетелем именно такого случая.

На протяжении двух лет его знакомый Андрей восторгался своим Geely Monjaro, но неожиданно сменил его на новую Honda CR-V. К пробегу в 55 тысяч км накопилось достаточно вопросов, и владелец доплатил около 1,5 млн рублей за гибридного «японца».

Почему поменяли Geely Monjaro

За два года эксплуатации восторг от Geely Monjaro сменился практическими замечаниями. Расход топлива в городе составлял 13 литров, а зимой достигал 17 литров.

Периодически зависала электроника и сбоило подключение телефона. Жесткая подвеска передавала в салон каждую неровность на дороге.

Технические особенности китайского Honda CR-V

Вместо Monjaro купили гибридный Honda CR-V. Первый автомобиль использует турбомотор (238 сил) и автомат Aisin с динамикой 7.7 секунды, но с задержками при разгоне.

В Honda колеса крутит электродвигатель (184 силы), а бензиновый мотор работает генератором. Разгон - около 9 секунд, но отклик мгновенный и плавный.

Преимущества Honda CR-V перед Geely Monjaro

Экономия топлива. Расход в городе снизился до 6 литров.

Плавность хода. Подвеска мягко отрабатывает неровности.

Эргономика. Тонкие стойки и физические кнопки делают управление удобнее.

Надежность. Гибридная система способна прослужить сотни тысяч километров.

Недостатки Honda CR-V в сравнении с Geely Monjaro

Мультимедиа Honda скромнее, а качество камер уступает. В Monjaro шумоизоляция лучше — в CR-V слышен шум арок. На трассе после 120 км/ч Monjaro разгоняется увереннее. В отделке Honda материалы проще, нет ощущения премиальности.

В итоге переход от яркого Geely Monjaro к экономичной Honda CR-V оказался шагом в сторону практичности. Это выбор в пользу ежедневного комфорта и предсказуемых расходов.

