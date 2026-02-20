Всю жизнь сдавал белье в поезде, пока не узнал одно правило - как должны поступать пассажиры

Надо ли сдавать белье проводнику

До конечной станции остаётся пара часов, и проводники начинают обход с привычной просьбой: подготовить постельное бельё, сложить простыни, скрутить матрасы. Пассажиры покорно выполняют ритуал, установленный годами. Но должны ли? Узнал автор публикации на дзен-канале Зоркий.

Согласно действующим правилам обслуживания пассажиров, человек не обязан самостоятельно собирать и сдавать постельное бельё. Это обязанность проводника и персонала поезда. Белье собирают после высадки пассажиров на конечной станции, и эта процедура часть обычной уборки вагона. Пассажиры имеют право просто сойти с поезда, не сворачивая белья в последний час пути.



Даже если комплект постельного белья был запаян в пакет, не использовался в этой поездке — он всё равно числится как выданный на рейс. И независимо от того, что не был распакован, после окончания поездки должен пройти обязательную санобработку. Вместе с остальным это белье направляется на проверку, стирку - все, как предусматривает регламент.

На самом деле нет правила, которое обязывает пассажира сложить постель. Скорее это жест вежливости, проявление уважения к проводникам. Пассажиров просят сдавать бельё заранее, и это просьба о помощи. Сотрудникам хочется уложиться с уборкой за время стоянки, быстрее подготовить вагон. Если пассажиры помогают, работа идёт быстрее. Это уже сложившаяся практика. По правилам - белье уберут проводники. По-человечески — им лучше помочь.

