Как девушки в КНДР зарабатывают на туристах: россиянин раскрыл тайный обмен - готовы на все

Реальная жизнь в Северной Корее

Северная Корея считается самой закрытой страной мира, где реальная жизнь скрыта от обычных туристов. Путешественникам показывают парадную сторону, но обычные граждане существуют в абсолютно другом мире.

По приезде в Северную Корею замечаешь разницу между картинкой и настоящей жизнью. Там все подчинено жестким правилам - даже то, как одеваться и что покупать, рассказал автор блога TrueStory Travel.

Магазины

Для гостей работают магазины с импортными товарами, но туда вход корейцам запрещен. Для них существуют другие торговые точки, где можно купить самое необходимое (рис, кимчи, чай, овощи, крупы). Выбор продуктов минимален, а качество оставляет желать лучшего.

Кроме того, многие жители КНДР вообще не покупают еду. Вместо этого они получают продукты по системе распределения. Типичный месячный набор может включать:

10 кг риса;

несколько банок кимчи;

чай;

одна курица (иногда);

пальмовое масло;

100 г кофе.

Тотальный контроль

Использование иностранных денег считается преступлением. Люди следят друг за другом и могут донести на соседа. Кроме того, местные не могут свободно перемещаться по стране без спецразрешения, а доступ к интернету строго ограничен.

Повседневная жизнь

Обычный день в Северной Корее начинается рано - люди встают в 6–7 утра и едут на работу на автобусах или велосипедах, так как личные машины тут большая редкость. Все трудятся на госпредприятиях или фермах. Вечером после работы люди заняты домашними хлопотами или ходят на обязательные общественные мероприятия, а не в кафе и кино.

История гида

Турист рассказал, что их группу сопровождала молодая девушка по имени Ми Су. Она подолгу разглядывала продукты в магазине для иностранцев, но ничего не покупала. Оказалось, ей просто интересно, поскольку она никогда не пробовала половину этих вещей.

Позже Ми Су призналась, что покупать там запрещено - за это могут наказать. Зарплату она получает не деньгами, а продуктами: курица, масло и кофе. Чтобы выжить, она обменивает свои рисунки на еду - это единственный легальный способ получить что‑то сверх пайка.

"Так родилась система бартера. Туристы приносят еду или предметы гигиены, а гид в ответ оказывает дополнительные услуги или дарит что‑то сделанное своими руками", - рассказал путешественник.

