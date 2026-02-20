Зачем прикладывать батарейки к телефону: Друг-мастер раскрыл классный лайфхак - бегом проверять

Простой способ проверки батареек, вы о таком точно ничего не слышали.

Использование батареек давно стало обыденностью, эти устройства прочно вошли в нашу жизнь. Без батареек сейчас ни пульт не работает, ни часы, ни напольные весы. Да и многие другие бытовые электронные приборы черпают энергию из батареек.

Минус их в том, что заряд заканчивается достаточно быстро и весьма неожиданно, никакого индикатора батарейки не имеют.

Как вариант, можно купить самые дорогие, но и это не гарант долгой работы, некоторые приборы "высаживают" их за считанные дни. В итоге старые батарейки летят в мусор, а мы достаём из пачки новые.

Эксперты знают простой лайфхак, который поможет проверить, остался в батарейке заряд или уже нет. Это будет полезно тем, кто использует сразу 2 или 3 батарейки, в этом случае визуально нельзя понять, какая из них разрядилась, приходится заменять весь комплект, что очень затратно, ведь приборов в доме огромное количество.

Для чего прикладывать батарейки к мобильному телефону, рассказывают на канале "Бытовые хитрости". Именно в этом и состоит с ними хитрость.

Итак, берём пальчиковую или мизинчиковую батарейку, которую нужно проверить, и мобильный телефон. Открываем на телефоне клавиатуру и пытаемся торцом батарейки нажимать кнопки, как пальцем. Получилось? Ваша батарейка рабочая, её ещё можно использовать.

А вот если экран никакой реакции не даёт, то от батарейки со спокойной душой можно избавиться, заряд энергии в ней совсем закончился. Вот такой простой способ проверки.

Кстати, многие не знают, что если батарейку оставить в приборе слишком надолго, то со временем она может его испортить. Именно потому советуют вытаскивать батарейки, если вы не планируете пока использовать устройство. Батарейки имеют свойство окисляться, могут "потечь" и испортить контакты вашего пульта или весов.

