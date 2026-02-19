20 г на полстакана – и ванна белеет за 5 минут: ни известкового налета, ни ржавчины – блеск заметен даже в темноте

Как почистить ванну: простой и рабочий способ

Из-за некачественной и жесткой воды ванна начинает быстро покрываться желтым налетом и ржавыми потеками. Отчистить их бывает непросто. Особенно если не хочется применять "тяжелую артиллерию" в виде едкой химии. Однако выход все же нашелся. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым, экономичным и рабочим способом чистки ванны. Станет белее первого снега: заискрится от чистоты. Желтизна и ржавчина исчезнут без следа.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, в первую очередь нужно приготовить чистящую смесь. Для этого понадобится:

стиральный порошок – 200 граммов;

соль – половина стакана;

лимонная кислота – 20 граммов.

Все смешиваем и пересыпаем в любую емкость, у которой в крышке есть отверстия. Например, в баночку из-под чистящего порошка. Если вы планируете чистить акриловую ванну, то соль добавлять не стоит. Она может поцарапать стенки.

Чистка ванны

Затем следует сполоснуть ванну водой, чтобы смочить ее поверхность. После нанести на стенки сухую смесь и почистить все мягкой щеткой. Оставить на 5-10 минут для контакта, если есть застаревшие загрязнения. За это время грязь стечет сама. Останется все промыть горячей водой и наслаждаться результатом. Ванна будет как новая.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за совет и поделились собственными способами чистки ванны:

"Мою ванну всегда только пищевой содой". "Всем, кто хочет сохранить ванну в первозданном виде, дам совет. Ванну надо вытирать насухо, после каждого использования. И тогда не нужны будут радикальные меры". "Сода кальцинированная + белизна. И все".

