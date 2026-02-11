5 ложек на губку – и через 5 минут ванна сияет, будто новая: ни ржавчины, ни желтизны – блеск заметен даже в темноте

Как отчистить ванну от желтизны и ржавчины: понадобятся 2 ингредиента

Из-за жесткой воды и остатков мыла ванна быстро покрывается желтым налетом и ржавчиной, отмыть которые без едкой бытовой химии бывает не так-то просто. Но печалиться не стоит. Эксперт по домоводству Марина Жукова смогла найти простейший, копеечный и рабочий способ чистки ванны. Станет как новая: засияет даже в темноте. Известковый налет и ржавчина растворятся за 5 минут.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, в первую очередь нужно приготовить чистящий состав. Для этого потребуется:

лимонная кислота – 2 столовые ложки;

жидкое дегтярное мыло – 5-6 столовых ложек.

Обозначенные ингредиенты нужно смешать. Как объяснила Марина Жукова, дегтярное мыло вступит в реакцию с лимонной кислотой. В результате образуется пена для чистки сантехники.

Чистка ванны

Полученную смесь нанести на губку и распределить по поверхности ванны. Оставить для контакта на 3-5 минут. Почистить ванну губкой или мягкой щеткой и смыть все водой.

Эффективность состава

Лимонная кислота удалит ржавчину, размягчит известковый налет, придаст блеск. Дегтярное мыло уберет остальные загрязнения, выбелит и продезинфицирует ванну. Результат приятно удивит. Такой способ подойдет как для эмалированных, так и для акриловых ванн.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за совет и поделились собственными способами чистки ванны:

"Губка для мытья посуды и хозяйственное мыло – и ванна блестит белизной". "Раз в месяц опрыскиваю ванну раствором "лимонки": 20-30 граммов на 0,5 литра воды. Через 20-30 минут орошаю раствором соды из другой бутылки с распылителем. Через минут 10 смываю – и ванна сверкает и акриловая, и эмалированная". "Смешать жидкое хозяйственное мыло с 9% уксусом в соотношении 1:2 во флаконе с распылителем, нанести раствор на ванну, кафельную плитку, раковину и пр. Через пару минут смыть".

