Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге

Предостережения были объявлены 11 организациям.

Профилактические меры Комитета по тарифам Санкт-Петербурга позволили сократить число нарушений среди регулируемых компаний в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.​

Комитет подвел результаты соблюдения регулируемыми организациями обязательств по публикации данных о тарифах в областях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Информация должна раскрываться не позднее чем через 30 дней после утверждения тарифа на регулирующий период.​

Выявленные проблемы

В процессе профилактики были обнаружены случаи просрочки публикации данных, полного их отсутствия и предоставления недостоверных сведений.

Предостережения получили 11 компаний: 10 в сфере теплоснабжения и 1 — в области водоснабжения и водоотведения. Для сравнения, в 2024 году таких предупреждений было 48, а в 2025-м — уже 13.​