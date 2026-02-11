Городовой / Город / Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шумозащита на КАД: первая полоса закроется на две недели Город
Какие университеты есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов Полезное
5 ложек на губку – и через 5 минут ванна сияет, будто новая: ни ржавчины, ни желтизны – блеск заметен даже в темноте Полезное
Какой размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге

Опубликовано: 11 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге
Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Предостережения были объявлены 11 организациям.

Профилактические меры Комитета по тарифам Санкт-Петербурга позволили сократить число нарушений среди регулируемых компаний в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.​

Комитет подвел результаты соблюдения регулируемыми организациями обязательств по публикации данных о тарифах в областях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Информация должна раскрываться не позднее чем через 30 дней после утверждения тарифа на регулирующий период.​

Выявленные проблемы

В процессе профилактики были обнаружены случаи просрочки публикации данных, полного их отсутствия и предоставления недостоверных сведений.

Предостережения получили 11 компаний: 10 в сфере теплоснабжения и 1 — в области водоснабжения и водоотведения. Для сравнения, в 2024 году таких предупреждений было 48, а в 2025-м — уже 13.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью