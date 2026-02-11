Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов

Готовим питательную смесь из трех ингредиентов при посадке саженцев роз.

Чтобы обеспечить хорошее начальное развитие молодых роз, весной при посадке саженцев важно подготовить почву. Эффективным рецептом из трех ингредиентов поделились эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Что необходимо саженцам роз

Саженцы нуждаются в двух основных макроэлементах – азот и фосфор. Азот обеспечивает полноценный рост и развитие побегов, благодаря чему они растут быстро и уверенно. Этот макроэлемент в обильных количествах содержится в компосте и перепревшем навозе.

Внимание! Свежий навоз использовать нельзя: концентрация аммиака в нем зашкаливает, и вы рискуете погубить молодые корни.

А фосфор, который используют в виде минерального удобрения, участвует в общем развитии роз и в закладке бутонов. Он отлично сочетается с органическим удобрением.

Также необходимым компонентом выступает древесная зола. Она защищает растения от грибковых заболеваний и нормализует кислотность почвы.

Как подготовить смесь

Для подготовки питательной смеси перемешайте перегной (1,5 кг), суперфосфат (1 ст. л.) и древесную золу (30 г). Равномерным слоем распределите смесь по дну лунки, а затем посадите саженец.

