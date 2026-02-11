Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов

Чтобы обеспечить хорошее начальное развитие молодых роз, весной при посадке саженцев важно подготовить почву. Эффективным рецептом из трех ингредиентов поделились эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».
Что необходимо саженцам роз
Саженцы нуждаются в двух основных макроэлементах – азот и фосфор. Азот обеспечивает полноценный рост и развитие побегов, благодаря чему они растут быстро и уверенно. Этот макроэлемент в обильных количествах содержится в компосте и перепревшем навозе.
Внимание! Свежий навоз использовать нельзя: концентрация аммиака в нем зашкаливает, и вы рискуете погубить молодые корни.
А фосфор, который используют в виде минерального удобрения, участвует в общем развитии роз и в закладке бутонов. Он отлично сочетается с органическим удобрением.
Также необходимым компонентом выступает древесная зола. Она защищает растения от грибковых заболеваний и нормализует кислотность почвы.
Как подготовить смесь
Для подготовки питательной смеси перемешайте перегной (1,5 кг), суперфосфат (1 ст. л.) и древесную золу (30 г). Равномерным слоем распределите смесь по дну лунки, а затем посадите саженец.
