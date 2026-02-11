Городовой / Полезное / Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шумозащита на КАД: первая полоса закроется на две недели Город
Какие университеты есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
5 ложек на губку – и через 5 минут ванна сияет, будто новая: ни ржавчины, ни желтизны – блеск заметен даже в темноте Полезное
Четырехкратное падение нарушений: успех тарифного контроля в Петербурге Город
Какой размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов

Опубликовано: 11 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов
Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов
Legion-Media
Готовим питательную смесь из трех ингредиентов при посадке саженцев роз.

Чтобы обеспечить хорошее начальное развитие молодых роз, весной при посадке саженцев важно подготовить почву. Эффективным рецептом из трех ингредиентов поделились эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Что необходимо саженцам роз

Саженцы нуждаются в двух основных макроэлементах – азот и фосфор. Азот обеспечивает полноценный рост и развитие побегов, благодаря чему они растут быстро и уверенно. Этот макроэлемент в обильных количествах содержится в компосте и перепревшем навозе.

Внимание! Свежий навоз использовать нельзя: концентрация аммиака в нем зашкаливает, и вы рискуете погубить молодые корни.

А фосфор, который используют в виде минерального удобрения, участвует в общем развитии роз и в закладке бутонов. Он отлично сочетается с органическим удобрением.

Также необходимым компонентом выступает древесная зола. Она защищает растения от грибковых заболеваний и нормализует кислотность почвы.

Как подготовить смесь

Для подготовки питательной смеси перемешайте перегной (1,5 кг), суперфосфат (1 ст. л.) и древесную золу (30 г). Равномерным слоем распределите смесь по дну лунки, а затем посадите саженец.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить герань для ее пышного цветения.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью