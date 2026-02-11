Какой фарфоровый завод есть в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге действует Императорский фарфоровый завод (ИФЗ)

В Санкт-Петербурге действует Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) — одно из старейших фарфоровых производств России, основанное в 1744 году. Сегодня это предприятие — лидер по производству фарфоровых изделий в стране, сочетающее вековые традиции с современными технологиями.

История и наследие

Изначально завод назывался «Порцелиновой мануфактурой». Русский министр Н. А. Корф организовал первое в городе производство фарфора. За свою историю завод несколько раз менял название: с 1844 года — Невская порцелиновая мануфактура, с 1765 года — Императорский фарфоровый завод, с 1917 года — Государственный фарфоровый завод, с 1924 года — Ленинградский фарфоровый завод (с 1925 года — имени М. В. Ломоносова), а с 2005 года вновь вернулся к названию Императорский фарфоровый завод.

Современное производство

Сегодня ИФЗ выпускает около 4000 художественных изделий — от простых чашек до императорских парадных сервизов. Завод производит все основные виды фарфора: твёрдый, мягкий и костяной.

При заводе работает Музей Императорского фарфора, который с 2001 года управляется Государственным Эрмитажем. Коллекция музея насчитывает более 30 000 экспонатов, включая продукцию завода разных лет, а также редкие образцы европейского, китайского и японского фарфорового искусства.