Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой фарфоровый завод есть в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Президентский проект: исторические здания на Петровке станут музеем и базой для студентов-яхтсменов Город
Шумозащита на КАД: первая полоса закроется на две недели Город
Какие университеты есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Пару горстей в лунку – и розы зацветут как остервенелые: проверенный рецепт из 3-х ингредиентов Полезное
5 ложек на губку – и через 5 минут ванна сияет, будто новая: ни ржавчины, ни желтизны – блеск заметен даже в темноте Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой фарфоровый завод есть в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 11 февраля 2026 13:35
 Проверено редакцией
фарфор, сервиз
Какой фарфоровый завод есть в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ The State Hermitage Museum
В Санкт-Петербурге действует Императорский фарфоровый завод (ИФЗ)

В Санкт-Петербурге действует Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) — одно из старейших фарфоровых производств России, основанное в 1744 году. Сегодня это предприятие — лидер по производству фарфоровых изделий в стране, сочетающее вековые традиции с современными технологиями.

История и наследие

Изначально завод назывался «Порцелиновой мануфактурой». Русский министр Н. А. Корф организовал первое в городе производство фарфора. За свою историю завод несколько раз менял название: с 1844 года — Невская порцелиновая мануфактура, с 1765 года — Императорский фарфоровый завод, с 1917 года — Государственный фарфоровый завод, с 1924 года — Ленинградский фарфоровый завод (с 1925 года — имени М. В. Ломоносова), а с 2005 года вновь вернулся к названию Императорский фарфоровый завод.

Современное производство

Сегодня ИФЗ выпускает около 4000 художественных изделий — от простых чашек до императорских парадных сервизов. Завод производит все основные виды фарфора: твёрдый, мягкий и костяной.

При заводе работает Музей Императорского фарфора, который с 2001 года управляется Государственным Эрмитажем. Коллекция музея насчитывает более 30 000 экспонатов, включая продукцию завода разных лет, а также редкие образцы европейского, китайского и японского фарфорового искусства.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью