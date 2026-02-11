Самая холодная зима СССР: она запомнилась навсегда - лопнувшими трубами и трескучим морозом

Новогодние праздники, которые запомнились не елками, а температурой -45

Зима в этом году во многих регионах России выдалась холодной. Но нынешние морозы — «цветочки» для тех, кто помнит декабрь 1978 года. Жители СССР готовились к Новому году, не подозревая, что вместо праздника страну ждёт самое суровое климатическое испытание за всю историю наблюдений. Редкое ультраполярное вторжение арктического воздуха, запертого над территорией антициклоном, привело к аномальному похолоданию, рассказывает источник.

Температурный рекорд и его последствия

31 декабря морозы достигли пика. В Ленинграде столбик термометра опустился до -34 градусов, в Москве — до -37, в Подмосковье местами -45. На Урале зафиксировали -50, а в Коми температура упала до -58C — беспрецедентных для густонаселённых регионов значений.

К такому холоду не были готовы даже надежные советские инженерные сети. В жилых домах лопались водопроводные трубы, системы отопления и электросети, перегруженные обогревателями, массово выходили из строя, оставляя города без тепла и света.

Железнодорожное сообщение было парализовано, поезда застревали на перегонах. На Белоярской АЭС в ночь на 31 декабря из-за скачков температуры обрушилась часть кровли и произошел пожар. Персонал и экстренные службы отреагировали оперативно и серьезных последствий удалось избежать.

Новый год в холоде

1979 год страна встретила в темноте и холоде. Власти призывали граждан не выпускать детей на улицу даже на короткое время из-за рисков обморожения.

Аномалия длилась менее недели — с первых дней нового года морозы начали отступать. Но последствия их страна ощутила и позднее — плодовые деревья и кустарники перемерзли, сельскому хозяйству был нанесен ощутимый урон. Морозы 1978 года навсегда врезались в память тех, кто их застал. Та зима осталась суровым напоминанием о могуществе природы даже в технологичную эпоху.