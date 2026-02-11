Городовой / Полезное / Самая холодная зима СССР: она запомнилась навсегда - лопнувшими трубами и трескучим морозом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Молодёжь берёт в долг на учёбу: рекордный рост спроса в Северной столице Город
Не десерт, а мечта ленивых хозяек: готовлю торт "Муравейник" за 10 минут - съедается мгновенно, даже крошки не остается Полезное
ВСМ Москва — Петербург: 18 тысяч строителей ускоряют мечту о 2 часах в пути Город
Где в Санкт-Петербурге можно покататься на лошадях? Вопросы о Петербурге
Единственный показатель, что женщина стала взрослой: слова Ремарка, которые все объясняют Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Самая холодная зима СССР: она запомнилась навсегда - лопнувшими трубами и трескучим морозом

Опубликовано: 11 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Самая холодная зима СССР: она запомнилась навсегда - лопнувшими трубами и трескучим морозом
Самая холодная зима СССР: она запомнилась навсегда - лопнувшими трубами и трескучим морозом
Городовой ру
Новогодние праздники, которые запомнились не елками, а температурой -45

Зима в этом году во многих регионах России выдалась холодной. Но нынешние морозы — «цветочки» для тех, кто помнит декабрь 1978 года. Жители СССР готовились к Новому году, не подозревая, что вместо праздника страну ждёт самое суровое климатическое испытание за всю историю наблюдений. Редкое ультраполярное вторжение арктического воздуха, запертого над территорией антициклоном, привело к аномальному похолоданию, рассказывает источник.

Температурный рекорд и его последствия

31 декабря морозы достигли пика. В Ленинграде столбик термометра опустился до -34 градусов, в Москве — до -37, в Подмосковье местами -45. На Урале зафиксировали -50, а в Коми температура упала до -58C — беспрецедентных для густонаселённых регионов значений.

К такому холоду не были готовы даже надежные советские инженерные сети. В жилых домах лопались водопроводные трубы, системы отопления и электросети, перегруженные обогревателями, массово выходили из строя, оставляя города без тепла и света.

Железнодорожное сообщение было парализовано, поезда застревали на перегонах. На Белоярской АЭС в ночь на 31 декабря из-за скачков температуры обрушилась часть кровли и произошел пожар. Персонал и экстренные службы отреагировали оперативно и серьезных последствий удалось избежать.

Новый год в холоде

1979 год страна встретила в темноте и холоде. Власти призывали граждан не выпускать детей на улицу даже на короткое время из-за рисков обморожения.

Аномалия длилась менее недели — с первых дней нового года морозы начали отступать. Но последствия их страна ощутила и позднее — плодовые деревья и кустарники перемерзли, сельскому хозяйству был нанесен ощутимый урон. Морозы 1978 года навсегда врезались в память тех, кто их застал. Та зима осталась суровым напоминанием о могуществе природы даже в технологичную эпоху.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Молодым читать бесполезно: 3 книги о любви и жизни, которые нужно прочесть только после 50
Приехала на день - осталась навсегда! Этот бюджетный город в России покорит вас с первого взгляда
Простой рецепт для тех, кто не может уснуть: вот как обмануть нервную систему, чтобы мозг наконец переключился