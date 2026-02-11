Городовой / Полезное / 1 таблетка в воду - и декабрист утонет в бутонах, цветы на каждом сегменте - проснется за 1 полив
1 таблетка в воду - и декабрист утонет в бутонах, цветы на каждом сегменте - проснется за 1 полив

1 таблетка в воду - и декабрист утонет в бутонах, цветы на каждом сегменте - проснется за 1 полив
1 таблетка в воду - и декабрист утонет в бутонах, цветы на каждом сегменте - проснется за 1 полив
Самое полезное удобрение для декабриста 

Для того чтобы декабрист радовал пышным цветением, важно обеспечить ему правильное питание. Особенно зимой. Именно в этот период на концах сегментов растения формируются цветочные почки и без своевременных подкормок процесс бутонизации может не начаться. Это приведет к отсутствию цветов в следующем сезоне.

Гидроперит в помощь

Опытный агроном и эксперт канала "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова советует использовать раствор на основе гидроперита. Препарат, к слову, легко приобрести в любой аптеке. Для приготовления удобрения достаточно растворить одну таблетку средства в одном литре воды.

Как использовать раствор гидроперита

Полив таким раствором рекомендуется проводить один раз в две недели. Кроме корневой подкормки, полезно также опрыскивать зеленую массу декабриста с помощью пульверизатора. Это способствует более быстрому усвоению питательных веществ и поддерживает здоровье растения.

Личный опыт цветовода

"Добиться цветения декабриста бывает сложно. Суккулент требователен к условиям произрастания. Поэтому внесение подкормок при его выращивании - важный момент. Раствор на основе гидроперита является безопасным и эффективным средством для полива и опрыскивания. Результат всегда позитивный", - рассказала Раиса из Москвы.

Еще один ключевой момент

Помимо зимних подкормок, важно помнить и о правильном режиме полива. Зигокактус не любит переувлажнения, поэтому почва должна быть слегка влажной, но не сырой. Избыток влаги может привести к загниванию корней и ухудшению общего состояния суккулента. В период активного роста и бутонизации полив следует проводить умеренно, позволяя верхнему слою грунта подсыхать между процедурами.

Ранее портал "Городовой" рассказавал про ключевую зимнюю подкормку фикуса Бенджамина.


