255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году

Здание ресторана, который открылся здесь еще в 1874 году, посещали Чайковский, Менделеев и Блок.

Здание бывшего ресторана «К.П. Палкин» на пересечении Невского проспекта и Владимирского проспекта будет отреставрировано.

Эту информацию сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Ресторан начал работу в этом месте в 1874 году и вскоре превратился в культовое заведение. Его посещали такие известные личности, как Достоевский, Чайковский, Менделеев, Блок, Чехов и Бунин.

После революции здесь действовал кинотеатр «Титан», где в 1934 году состоялась премьера фильма «Чапаев».

Сегодня внешний вид исторического здания заметно утратил былой лоск. Реставраторы столкнутся с тщательной работой: им предстоит восстановить лепнину с гирляндами, грифонами и изображениями женских голов, отремонтировать балконы и террасу на трех колоннах, выходящую на Невский проспект, а также вернуть дубовым дверным порталам первоначальный облик.

«Реставрация проходит в рамках городской программы, рассчитанной на 255 домов-памятников. Она начнется, как только позволит погода, и должна завершится к концу 2027 года», — уточнили в КГИОП.

На втором и третьем этажах здания сейчас расположен ресторан «Палкинъ», который позиционирует себя как наследник традиций знаменитого предшественника.