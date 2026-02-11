Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников

Принят закон о повышении уровня защиты исторических зданий.

В Санкт-Петербурге одобрили закон, усиливающий охрану исторических зданий. Проект соответствующего федерального закона передадут в Госдуму.

Заксобрание Петербурга направит в Госдуму инициативу о включении инженерных изысканий в обязательный список работ по адаптации объектов культурного наследия для современного применения.​

Парламентарии подчеркивают: без таких изысканий невозможно оценить, как смена условий использования скажется на материалах строительства и отделки памятника архитектуры.

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили закон о штрафах за нарушения со стороны недобросовестных владельцев ларьков.

Бизнесмены, размещающие торговлю незаконно, получат штраф от 4 до 200 тысяч рублей. Около половины таких случаев приходится на арендаторов НТО без нужного договора.​