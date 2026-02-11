Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников

В Санкт-Петербурге одобрили закон, усиливающий охрану исторических зданий. Проект соответствующего федерального закона передадут в Госдуму.
Заксобрание Петербурга направит в Госдуму инициативу о включении инженерных изысканий в обязательный список работ по адаптации объектов культурного наследия для современного применения.
Парламентарии подчеркивают: без таких изысканий невозможно оценить, как смена условий использования скажется на материалах строительства и отделки памятника архитектуры.
Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили закон о штрафах за нарушения со стороны недобросовестных владельцев ларьков.
Бизнесмены, размещающие торговлю незаконно, получат штраф от 4 до 200 тысяч рублей. Около половины таких случаев приходится на арендаторов НТО без нужного договора.