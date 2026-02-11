Городовой / Город / Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проехал на Hyundai Creta после Haval Jolion - и сердце сжалось: "кореец" стает позиции Полезное
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году Город
Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка? Вопросы о Петербурге
2 копеечных компонента - и кастрюля сверкает ярче солнца: ни налета, ни нагара - вековая посуда станет новой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников

Опубликовано: 11 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Принят закон о повышении уровня защиты исторических зданий.

В Санкт-Петербурге одобрили закон, усиливающий охрану исторических зданий. Проект соответствующего федерального закона передадут в Госдуму.

Заксобрание Петербурга направит в Госдуму инициативу о включении инженерных изысканий в обязательный список работ по адаптации объектов культурного наследия для современного применения.​

Парламентарии подчеркивают: без таких изысканий невозможно оценить, как смена условий использования скажется на материалах строительства и отделки памятника архитектуры.

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили закон о штрафах за нарушения со стороны недобросовестных владельцев ларьков.

Бизнесмены, размещающие торговлю незаконно, получат штраф от 4 до 200 тысяч рублей. Около половины таких случаев приходится на арендаторов НТО без нужного договора.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году
Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге
Молодёжь берёт в долг на учёбу: рекордный рост спроса в Северной столице