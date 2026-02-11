Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге

Двадцать аттестованных специалистов Министерства культуры России обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину и главе ведомства Ольге Любимовой.
Они требуют спасти от разрушения бывший НИИ ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице в Санкт-Петербурге, сообщает Градозащитный пресс-центр.
Ценность объекта
Здание представляет собой значимый памятник советской архитектуры середины прошлого века с важным градостроительным значением.
Оно определяет внешний вид всего квартала и создает парадный угол на стыке с проспектом Обуховской Обороны. Внутри сохранились редкие интерьеры, которые поддаются реставрации.
Планы застройщика
Объект планируют снести для постройки нового бизнес-центра. В 2022 году участок с четырьмя строениями ушел с молотка за 303 миллиона рублей.
Новый комплекс будет восьмиэтажным, общей площадью 53,4 тысячи квадратных метров, с подземным паркингом, магазинами и офисными помещениями.
История конфликта
Судьба здания вызывает споры уже несколько лет. Застройщик настаивает, что оно не значится памятником и находится в предаварийном состоянии.
Градозащитники в 2022 году инициировали включение его в реестр культурного наследия.
Вмешательство Следственного комитета и суды ранее приостанавливали снос, а в конце января 2026 года вынесли очередной временный запрет на демонтаж до разрешения вопроса о статусе памятника.