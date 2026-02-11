Городовой / Город / Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проехал на Hyundai Creta после Haval Jolion - и сердце сжалось: "кореец" стает позиции Полезное
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году Город
Эффектные творожные трубочки за 20 минут – не отличить от пирожных из кафе: быстро и просто – справится и новичок Полезное
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Донецка? Вопросы о Петербурге
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге

Опубликовано: 11 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге
Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Здание хотели сносить ради строительства современного бизнес-центра. 

Двадцать аттестованных специалистов Министерства культуры России обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину и главе ведомства Ольге Любимовой.

Они требуют спасти от разрушения бывший НИИ ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице в Санкт-Петербурге, сообщает Градозащитный пресс-центр.

Ценность объекта

Здание представляет собой значимый памятник советской архитектуры середины прошлого века с важным градостроительным значением.

Оно определяет внешний вид всего квартала и создает парадный угол на стыке с проспектом Обуховской Обороны. Внутри сохранились редкие интерьеры, которые поддаются реставрации.​

Планы застройщика

Объект планируют снести для постройки нового бизнес-центра. В 2022 году участок с четырьмя строениями ушел с молотка за 303 миллиона рублей.

Новый комплекс будет восьмиэтажным, общей площадью 53,4 тысячи квадратных метров, с подземным паркингом, магазинами и офисными помещениями.​

История конфликта

Судьба здания вызывает споры уже несколько лет. Застройщик настаивает, что оно не значится памятником и находится в предаварийном состоянии.

Градозащитники в 2022 году инициировали включение его в реестр культурного наследия.

Вмешательство Следственного комитета и суды ранее приостанавливали снос, а в конце января 2026 года вынесли очередной временный запрет на демонтаж до разрешения вопроса о статусе памятника.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников
Молодёжь берёт в долг на учёбу: рекордный рост спроса в Северной столице