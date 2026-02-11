Памятник советской архитектуры: специалисты Минкультуры требуют запретить разрушение уникального НИИ в Петербурге

Здание хотели сносить ради строительства современного бизнес-центра.

Двадцать аттестованных специалистов Министерства культуры России обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину и главе ведомства Ольге Любимовой.

Они требуют спасти от разрушения бывший НИИ ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице в Санкт-Петербурге, сообщает Градозащитный пресс-центр.

Ценность объекта

Здание представляет собой значимый памятник советской архитектуры середины прошлого века с важным градостроительным значением.

Оно определяет внешний вид всего квартала и создает парадный угол на стыке с проспектом Обуховской Обороны. Внутри сохранились редкие интерьеры, которые поддаются реставрации.​

Планы застройщика

Объект планируют снести для постройки нового бизнес-центра. В 2022 году участок с четырьмя строениями ушел с молотка за 303 миллиона рублей.

Новый комплекс будет восьмиэтажным, общей площадью 53,4 тысячи квадратных метров, с подземным паркингом, магазинами и офисными помещениями.​

История конфликта

Судьба здания вызывает споры уже несколько лет. Застройщик настаивает, что оно не значится памятником и находится в предаварийном состоянии.

Градозащитники в 2022 году инициировали включение его в реестр культурного наследия.

Вмешательство Следственного комитета и суды ранее приостанавливали снос, а в конце января 2026 года вынесли очередной временный запрет на демонтаж до разрешения вопроса о статусе памятника.​