Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта

В Петербурге состоится гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза».

Лариса Долина выступит на гала-концерте XXVI фестиваля «Триумф джаза», который состоится в Санкт-Петербурге 17 марта, сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы фестиваля, это одно из самых масштабных музыкальных событий в России мирового уровня.

В программе вечера в БКЗ «Октябрьский» Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана исполнит совместные номера с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром Ивана Рудина.

Кроме того, публику порадует квартет знаменитого австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.

Народная артистка России Лариса Долина выпустила около тридцати альбомов, записала саундтреки к фильмам и сыграла роль джазовой певицы в легендарном советском фильме «Мы из джаза».

Каждый её концерт — это неповторимый тембр голоса и мастерское владение им, настоящий праздник для поклонников разных музыкальных жанров.