Городовой / Город / Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Темные швы в ванной очищаются без щеток и дорогой химии — копеечное средство возвращает плитке первозданную красоту Полезное
Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега Город
Два отхода - и орхидея превратится из "замухрышки" в красавицу: бутоны видно за километр, каждый размером с кулак Полезное
Всего 2 минуты у зеркала - через месяц брыли исчезли: секрет корейских женщин Полезное
Вот что сделал инспектор ГИБДД, когда увидел снег на номерах: безжалостная судебная практика Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта

Опубликовано: 11 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта
Лариса Долина и Игорь Бутман зажгут джазовый Триумф в Петербурге 17 марта
Global Look Press / Seleznev Pavel / news.ru
В Петербурге состоится гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза».

Лариса Долина выступит на гала-концерте XXVI фестиваля «Триумф джаза», который состоится в Санкт-Петербурге 17 марта, сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы фестиваля, это одно из самых масштабных музыкальных событий в России мирового уровня.

В программе вечера в БКЗ «Октябрьский» Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана исполнит совместные номера с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром Ивана Рудина.

Кроме того, публику порадует квартет знаменитого австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.

Народная артистка России Лариса Долина выпустила около тридцати альбомов, записала саундтреки к фильмам и сыграла роль джазовой певицы в легендарном советском фильме «Мы из джаза».

Каждый её концерт — это неповторимый тембр голоса и мастерское владение им, настоящий праздник для поклонников разных музыкальных жанров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Зима бьет рекорды: Петербург утонул в 30 см снега
255 памятников: «К.П. Палкин» обновят в Петербурге к 2027 году
Штрафы до 200 тысяч и щит для архитектуры: Петербург усиливает броню исторических памятников