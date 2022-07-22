Все новости / Игорь Бутман

Игорь Бутман

Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала о том, как Путин подпевал на ее концерте
Звезда российской эстрады Лариса Долина поделилась приятными впечатлениями с прошедшего концерта в Сочи, гостем которого был президент России Владимир Путин. Об этом случае артистка рассказала в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».  
17 янв 2022 10:19
Шоу-бизнес
В конце лета состоится выступление квартета Виталия Головнёва
В прошлом московский трубач, бывший солист биг-бэнда Игоря Бутмана, Виталий Голонёв даст концерт на крыше Санкт-Петербурга. Да не один – специальным гостем станет Дениз Кинг, американская
12 июл 2018 16:35
Шоу-бизнес
Северная столица станет местом проведения Международного дня джаза
В следующем году Петербург станет столицей Международного дня джаза, об этом говорится в пресс-релизе ЮНЕСКО. Город на Неве был выбран жюри в знак признания «исключительного вклада России в
29 авг 2017 10:59
Город
Полина Гагарина выступит на жеребьевке ЧМ-2018 в Петербурге
Церемония жеребьевки к отборочному этапу Чемпионата мира по футболу-2018, которая пройдет в эти выходные в Петербурге, обещает стать грандиозным праздником – по крайней мере, если учесть количество
22 июл 2015 15:23
Город
Лепс, опера, кошерная еда и "Ленинград": как будут развлекаться участники ПМЭФ – 2014
Петербургский экономический форум славится не только бизнес-программой, визитами первых лиц, но и кулуарным весельем. «Фонтанка.ру» узнала, где в этом году будут культурно отдыхать гости
23 май 2014 08:13
Спорт
На подступах к Петербургу олимпийский факел подорожал в 20 раз
Эстафета Олимпийского огня приближается к Петербургу. В субботу, 26 октября, огонь прибудет в Гатчину, 27-го его пронесут по центру Северной столицы, а на следующий день он отправится в пригороды:
24 окт 2013 15:00
Эксклюзив
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