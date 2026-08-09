Игорь Бутман

Бал планируется провести в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля.
На данный момент ведется масштабная проработка проекта.
В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет несколько заметных музыкальных событий — от рок-хитов до джазовых импровизаций и классических концертов.
В Петербурге состоится гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза».
В новогодние каникулы парки открыты для посетителей ежедневно с 9 до 18 часов.
В марте Петербург превратится в площадку для самых разных фестивалей, от классической музыки до народного творчества и прорывных научных идей.
Молодая красавица запостила в соцсетях поход в тренажерный зал.