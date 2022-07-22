Игорь Бутман

На подступах к Петербургу олимпийский факел подорожал в 20 раз

Эстафета Олимпийского огня приближается к Петербургу. В субботу, 26 октября, огонь прибудет в Гатчину, 27-го его пронесут по центру Северной столицы, а на следующий день он отправится в пригороды: