Игорь Бутман

Молодая красавица запостила в соцсетях поход в тренажерный зал.
Даже в период пандемии творческая элита умудрялась зарабатывать баснословные суммы.
Джазмен вдвое старше своей избранницы.
Звезда российской эстрады Лариса Долина поделилась приятными впечатлениями с прошедшего концерта в Сочи, гостем которого был президент России Владимир Путин. Об этом случае артистка рассказала в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Подписчики пришли в восторг от образа певицы
Удивительное шоу, посвященное 75-летию победы, можно будет увидеть и по телевизору.
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню, пройдет в Москве на ВДНХ, сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные портала мэра и Правительства столицы.
В этом году состоится юбилейный, двадцатый, фестиваль. Мероприятие пройдет в Москве, Петербурге и Туле с 11 по 15 марта.
На Красной площади состоялся традиционный предновогодний матч ветеранов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием президента России.
В рамках Гала-концерта II международного форум-феста «Jazz Across Borders» на сцене Мариинского театра выступит одна из ведущих джазовых вокалисток мира, обладательница премии
В прошлом московский трубач, бывший солист биг-бэнда Игоря Бутмана, Виталий Голонёв даст концерт на крыше Санкт-Петербурга. Да не один – специальным гостем станет Дениз Кинг, американская
Любимую всеми историю про Евгения Онегина покажут в ДК «Выборгский». Это будет абсолютное новое прочтение, потому что перед зрителями предстанут не только актёры, но ещё струнный
В следующем году Петербург станет столицей Международного дня джаза, об этом говорится в пресс-релизе ЮНЕСКО. Город на Неве был выбран жюри в знак признания «исключительного вклада России в
Церемония жеребьевки к отборочному этапу Чемпионата мира по футболу-2018, которая пройдет в эти выходные в Петербурге, обещает стать грандиозным праздником – по крайней мере, если учесть количество
20 февраля 2015 года Санкт-Петербург, ДК им. Горького Группа YellowJackets/США Terence Blanchard (труба) и группа E-collective/США Lisa Henry (вокал)/США и Трио Олега
18 и 19 июля 2014 года на Кронверке Петропавловской крепости пройдет ставший уже традиционным для Санкт-Петербурга Международный музыкальный фестиваль «ПетроДжаз». В честь юбилея, а
Петербургский экономический форум славится не только бизнес-программой, визитами первых лиц, но и кулуарным весельем. «Фонтанка.ру» узнала, где в этом году будут культурно отдыхать гости
7-27 апреля пройдет XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», посвященный 20-летию JFC Jazz Club – одного из лучших джазовых клубов мира. (Клуб JFC входит в
БКЗ «Октябрьский»/Санкт-Петербург 26 февраля 2014 года “… крупнейший в России и один из самых известных в Европе джазовых фестивалей”. «НТВ» "Триумф джаза" – это еще и триумф Игоря
Эстафета Олимпийского огня приближается к Петербургу. В субботу, 26 октября, огонь прибудет в Гатчину, 27-го его пронесут по центру Северной столицы, а на следующий день он отправится в пригороды: