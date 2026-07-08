Стоимость вечерних сеансов изменится
Правила счастливой жизни от великой балерины
Министр культуры России подчеркнула необходимость взвешенного подхода к использованию технологий в искусстве.
Как один казак свел с ума гениев и что заставило певицу заявить права на фольклор?
Настоящее послание видно только в темноте.
Полотна, после которых художники и натурщики сходили с ума.
Почему зритель в Петербурге и Москве уже не тот?
Долгое время он занимал первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых современных российских писателей.
Финал экскурсии, который оставил без слов.
«Массовики-затейники» или личности?
Несмотря на все испытания, искусство выстояло, оно сохраняется в камне и стекле.
Как «Черный квадрат» предвосхитил массовую культуру XX века.
Сорок дней стройки и 200 лет истории.
От фиф до истинных ценителей: три лагеря театральной публики.
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Главные правила антракта, чтобы не попасть впросак.
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Этикет в ложе: чего не стоит надевать в театр, чтобы не нарушить гармонию.
Это случается с людьми любого возраста, и часто оказывается, что услышанное не совпадает с оригиналом.
Съемка телеверсии позволит сохранить и популяризировать знаковый спектакль, делая его доступным для широкой аудитории.