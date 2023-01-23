Жесткая диета — еще не повод отказаться от любимых лакомств.
Неожиданный бьюти-секрет танцовщиц.
Впервые подобный проект реализуется по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Музыканту был 61 год.
Самый универсальный метод.
В музее таким образом надеются сократить очереди за билетами.
Полету фантазии некоторых творцов можно только позавидовать.
Девушка с загадочной улыбкой бьет мировые рекорды по просмотрам.
Жители небольшого сибирского города превратили проблему в гражданскую позицию.
Преступник хорошо подготовился к своей экстравагантной выходке.