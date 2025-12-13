«Гибли, провалившись под лед»: почему петербуржцы больше не встают на коньки на реках и озерах

Зимний Петербург традиционно ассоциировался с бескрайними ледовыми просторами — Нева, реки и каналы, превращавшиеся в оживленные магистрали и места для народных гуляний.
Однако времена изменились, и популярность естественных катков уступила место искусственным аренам.
Экскурсовод Вадим Верещагин объясняет порталу «Городовой», почему эта старая традиция уходит в прошлое, превращаясь в опасный анахронизм.
Эпоха крепкого льда и ярмарочная жизнь
В дореволюционном Петербурге, как отмечает Верещагин, зима была по-настоящему суровой, обеспечивая надежное ледовое покрытие.
“В дореволюционном Петербурге всю зиму лед был крепким — чем многие и пользовались: на Неве, реках и каналах устраивали ярмарки, играла музыка, жители катались на коньках, даже пускали трамвай!”.
Лед служил не просто площадкой для развлечений — он функционировал как часть городской инфраструктуры.
Капризы климата и угроза безопасности
Современный климат внес фатальные коррективы в эту идиллию. Нынешняя погода отличается нестабильностью, что делает природный лед непредсказуемым и, главное, опасным.
“А сейчас температура скачет: сегодня минус, через час плюс, потом снег, потом дождь — всё это моментально замерзает, лёд становится рыхлым, слоёным, неровным”.
Экскурсовод подчеркивает:
“Петербургский лёд — это не Байкал: он не превращается в прозрачную гладкую плиту толщиной в полметра, он капризный и небезопасный”.
Гарантированное качество против лотереи
Одним из ключевых факторов, сместивших акценты в сторону организованных площадок, стало удобство и качество предоставляемых услуг. Наличие собственных коньков не всегда является нормой для горожан, а аренда на официальных катках гарантирует качество инвентаря.
“На официальных катках их можно взять в аренду, и за плату вы получаете качественные, наточенные, удобные пары”.
Гораздо важнее то, что искусственные катки работают независимо от атмосферных явлений.
“Важно понимать, что все городские катки работают независимо от погоды, потому что у них искусственное ледовое покрытие и система охлаждения”.
Это снимает элемент случайности:
“То есть если вы купили билет на определённое время, вы заранее знаете, что лёд будет ровным и подходящим для катания. А вот природный лёд — это всегда лотерея”.
Непреложный запрет и цена экономии
Наиболее весомой причиной отказа от катания на замерзших водоемах является официальный запрет.
“В пределах Санкт-Петербурга, включая Сестрорецк, Пушкин, Петергоф, действует официальный запрет выхода на лёд водоёмов”.
Этот запрет продиктован трагическим опытом прошлых лет. Верещагин предупреждает:
“И, к сожалению, этот запрет не всех останавливает. А зря: прошлой зимой было несколько трагедий, когда люди, в том числе дети, гибли, провалившись под лёд”.
В заключение экскурсовод делает однозначный вывод о нецелесообразности риска ради мнимой экономии.
“Лёд — это не то место, где стоит проверять судьбу. Гораздо разумнее воспользоваться теми предложениями, которые уже есть в городе. Благо их много — и, как мы видим, есть очень выгодные варианты и даже полностью бесплатные”.