«Гибли, провалившись под лед»: почему петербуржцы больше не встают на коньки на реках и озерах

Опубликовано: 13 декабря 2025 21:00
globallookpress/Bulkin Sergey

«Слоеный» лед в Петербурге опаснее, чем кажется.

Зимний Петербург традиционно ассоциировался с бескрайними ледовыми просторами — Нева, реки и каналы, превращавшиеся в оживленные магистрали и места для народных гуляний.

Однако времена изменились, и популярность естественных катков уступила место искусственным аренам.

Экскурсовод Вадим Верещагин объясняет порталу «Городовой», почему эта старая традиция уходит в прошлое, превращаясь в опасный анахронизм.

Эпоха крепкого льда и ярмарочная жизнь

В дореволюционном Петербурге, как отмечает Верещагин, зима была по-настоящему суровой, обеспечивая надежное ледовое покрытие.

“В дореволюционном Петербурге всю зиму лед был крепким — чем многие и пользовались: на Неве, реках и каналах устраивали ярмарки, играла музыка, жители катались на коньках, даже пускали трамвай!”.

Лед служил не просто площадкой для развлечений — он функционировал как часть городской инфраструктуры.

Капризы климата и угроза безопасности

Современный климат внес фатальные коррективы в эту идиллию. Нынешняя погода отличается нестабильностью, что делает природный лед непредсказуемым и, главное, опасным.

“А сейчас температура скачет: сегодня минус, через час плюс, потом снег, потом дождь — всё это моментально замерзает, лёд становится рыхлым, слоёным, неровным”.

Экскурсовод подчеркивает:

“Петербургский лёд — это не Байкал: он не превращается в прозрачную гладкую плиту толщиной в полметра, он капризный и небезопасный”.

Гарантированное качество против лотереи

Одним из ключевых факторов, сместивших акценты в сторону организованных площадок, стало удобство и качество предоставляемых услуг. Наличие собственных коньков не всегда является нормой для горожан, а аренда на официальных катках гарантирует качество инвентаря.

“На официальных катках их можно взять в аренду, и за плату вы получаете качественные, наточенные, удобные пары”.

Гораздо важнее то, что искусственные катки работают независимо от атмосферных явлений.

“Важно понимать, что все городские катки работают независимо от погоды, потому что у них искусственное ледовое покрытие и система охлаждения”.

Это снимает элемент случайности:

“То есть если вы купили билет на определённое время, вы заранее знаете, что лёд будет ровным и подходящим для катания. А вот природный лёд — это всегда лотерея”.

Непреложный запрет и цена экономии

Наиболее весомой причиной отказа от катания на замерзших водоемах является официальный запрет.

“В пределах Санкт-Петербурга, включая Сестрорецк, Пушкин, Петергоф, действует официальный запрет выхода на лёд водоёмов”.

Этот запрет продиктован трагическим опытом прошлых лет. Верещагин предупреждает:

“И, к сожалению, этот запрет не всех останавливает. А зря: прошлой зимой было несколько трагедий, когда люди, в том числе дети, гибли, провалившись под лёд”.

В заключение экскурсовод делает однозначный вывод о нецелесообразности риска ради мнимой экономии.

“Лёд — это не то место, где стоит проверять судьбу. Гораздо разумнее воспользоваться теми предложениями, которые уже есть в городе. Благо их много — и, как мы видим, есть очень выгодные варианты и даже полностью бесплатные”.

Ксения Пронина Федор Никонов
