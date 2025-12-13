Лыжи, альпаки и тайные музеи: куда увезти детей из Петербурга зимой

Приход зимы в Санкт-Петербург неизбежно ставит перед семьями вопрос о досуге. Желание уехать из города, сменить обстановку и найти комфортные развлечения для детей, не требующие сложных переездов, становится приоритетным.

На этот счет учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь предлагает ряд проверенных направлений в Ленинградской области.

Наталья Ансталь Туризм “Здесь зависит на самом деле от того, что нравится вам и вашим детям. И опять же, зависит все от возраста детей”, — подчеркивает Наталья Ансталь в беседе с «Городовой» , отмечая, что универсальных рецептов для всех семей не существует.

Активный отдых: от лыж до катания на тюбингах

Для семей, предпочитающих активное времяпрепровождение, Ленобласть предлагает прекрасные возможности для зимнего спорта. Горнолыжные курорты становятся очевидным выбором.

Однако, даже если лыжи или сноуборд не входят в планы, всегда есть альтернатива.

“Можно съездить в «Охта Парк». Как раз-таки это тот парк, который предлагает всевозможные варианты для активного отдыха”, — указывает эксперт.

В таких местах есть возможность не только покататься на тюбингах или коньках, но и попробовать освоить горные лыжи.

Наличие профессиональных инструкторов и трасс для начинающих делает этот вариант безопасным и интересным для всех членов семьи.

Экотропы и природные прогулки

Для тех, кто ищет более спокойный отдых, но при этом желает насладиться красотой природы, идеально подойдут экотропы.

“Это, я думаю, будет достаточно интересный вариант как и для детей, так и для взрослых”.

Прогулка по обустроенным маршрутам позволяет дышать свежим воздухом и любоваться зимними пейзажами без изнурительных походов.

В качестве простого и доступного маршрута для неспешной прогулки эксперт советует “Комаровский берег”.

“Можно просто прогуляться, понаслаждаться природой и провести время с семьёй. Это тоже будет интересный вариант”.

Контакт с природой: фермы и зоопарки

Дети, как правило, обожают общение с животными. Зимой в Ленобласти есть несколько мест, где такой контакт возможен и безопасен.

“Можно съездить на фермы или на зоопарки. Например, вот "Приют Белоснежки”, — рекомендует Наталья Ансталь.

В таких местах, где обитают олени, альпаки и другие животные, дети получают массу положительных эмоций.

“Это тоже для детей будет достаточно интересный вариант. Ну и плюс это хорошее времяпрепровождение именно в семейном кругу”.

Культурные маршруты для любознательных

Если дети уже достаточно взрослые и интересуются историей и искусством, зимний отдых можно совместить с познавательными экскурсиями.

“Если вы интересуетесь музеями и у вас достаточно взрослые дети, которым это интересно, можно съездить, например, в криптозоологический музей, в усадьбу Рериха”.

Особое внимание стоит уделить сезонным мероприятиям.

“Посетить, например, даже новогоднюю елку в усадьбе Державина”, — предлагает эксперт.

Зимние праздничные программы во Всероссийском музее Пушкина, где проводятся различные игры и спектакли, являются “очень отличным вариантом для того, чтобы провести время с детьми, всей семьей”.

Отдых без дальних перелетов

Наконец, не стоит забывать о возможности провести качественный уикенд, не покидая пределов Ленинградской области. Для тех, кто не стремится к зарубежным поездкам, остается вариант городского побега.

“Можно съездить, просто отдохнуть куда-нибудь всей семьей за город, если не хочется выезжать за пределы страны, съездить в отель или базы отдыха, которые вам будут по душе, и провести время там”.

Такой отдых позволяет сменить обстановку и насладиться комфортом в ближайшем окружении.