Дом, который приняли за русскую резиденцию Гауди: что стоит на окраине Сестрорецка

По дороге к пляжу в Сестрорецке взгляд неизбежно цепляется за белоснежное сооружение с волнистыми стенами и изогнутой линией крыши. Местные прозвали его "домиком Гауди" — и действительно, ассоциация возникает мгновенно: плавные формы, ощущение «растущей» архитектуры, отсутствие прямых углов, игра света.
Но Антонио Гауди тут, конечно, ни при чём. Дом построен по проекту архитора Бориса Левинзона, и его появление стало самым необычным событием в местной застройке 1990-х.
Архитектура, которая работает как иллюзия
Здание выполнено в кирпиче и покрыто пластичной силиконовой штукатуркой, а сверху — кожаная черепица, изготовленная на заказ.
Стены напоминают вырезанную скульптуру: они словно текут, поднимаются волнами, создают ощущение движения даже в неподвижности.
Планировка не менее необычна:
- в цоколе — бассейн, бильярдная и гардеробная;
- на первом этаже — холл со светильниками, похожими на сталактиты, столовая, кухня и атриум;
- на втором — спальни с выходом на террасы и зимний сад;
- выше — мансарда площадью около 60 м².
Дом задуман как "живая форма", и это чувствуется даже с улицы.
Почему внутрь не зайти
Коттедж — частная собственность. Его первый хозяин прожил здесь недолго и выставил дом на продажу, а сегодня здание можно увидеть только через высокий забор.
Тем не менее, дом давно стал местной достопримечательностью и редким примером частной архитектуры, выполненной с такой смелостью.
📍 Сестрорецк, Дубковское шоссе