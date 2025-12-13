Городовой / Город / Дом, который приняли за русскую резиденцию Гауди: что стоит на окраине Сестрорецка
Дом, который приняли за русскую резиденцию Гауди: что стоит на окраине Сестрорецка

Опубликовано: 13 декабря 2025 17:15
Сказочный белый дом у Финского залива давно стал легендой — хотя внутрь не попасть.

По дороге к пляжу в Сестрорецке взгляд неизбежно цепляется за белоснежное сооружение с волнистыми стенами и изогнутой линией крыши. Местные прозвали его "домиком Гауди" — и действительно, ассоциация возникает мгновенно: плавные формы, ощущение «растущей» архитектуры, отсутствие прямых углов, игра света.

Но Антонио Гауди тут, конечно, ни при чём. Дом построен по проекту архитора Бориса Левинзона, и его появление стало самым необычным событием в местной застройке 1990-х.

Архитектура, которая работает как иллюзия

Здание выполнено в кирпиче и покрыто пластичной силиконовой штукатуркой, а сверху — кожаная черепица, изготовленная на заказ.
Стены напоминают вырезанную скульптуру: они словно текут, поднимаются волнами, создают ощущение движения даже в неподвижности.

Планировка не менее необычна:

  • в цоколе — бассейн, бильярдная и гардеробная;
  • на первом этаже — холл со светильниками, похожими на сталактиты, столовая, кухня и атриум;
  • на втором — спальни с выходом на террасы и зимний сад;
  • выше — мансарда площадью около 60 м².

Дом задуман как "живая форма", и это чувствуется даже с улицы.

Почему внутрь не зайти

Коттедж — частная собственность. Его первый хозяин прожил здесь недолго и выставил дом на продажу, а сегодня здание можно увидеть только через высокий забор.

Тем не менее, дом давно стал местной достопримечательностью и редким примером частной архитектуры, выполненной с такой смелостью.

📍 Сестрорецк, Дубковское шоссе

Елизавета Астахова
