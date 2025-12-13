Он спрятался прямо под Невским: «подземный» Чижик-Пыжик, о котором почти никто не знает

После реконструкции подвала "Пассажа" под Невским проспектом открылось большое проходное пространство, где разместился продуктовый магазин. В одном из участков тоннеля установили небольшую бронзовую фигуру — птичку во фраке, цилиндре и с тростью. Скульптура изображает чижика, стоящего на пьедестале и слегка запрокинувшего голову вверх.
У подножия установлена тарелка: в неё посетители бросают монеты, повторяя жест, известный по другим городским скульптурам.
Легенда, к которой обращается новый образ
Подземный Чижик отличается от знаменитой фигурки на Фонтанке, созданной Резо Габриадзе и Славой Бухаевым, но его образ отсылает к той же городской легенде. Она связана со студентами Императорского училища правоведения. Их мундиры зелёного цвета с жёлтыми петлицами напоминали окраску чижа, а тёплые пыжиковые шапки стали поводом для прозвища "чижики-пыжики".
Этот сюжет лёг в основу короткой песенки и стал одним из узнаваемых культурных символов Петербурга.
Новая точка на карте знакомого сюжета
Скульптура в подземном тоннеле не повторяет оригинал на Фонтанке, но добавляет к нему ещё один вариант городского образа. Фигурку легко заметить при проходе через пространство под "Пассажем": она установлена на пьедестале рядом с пешеходной зоной и стала небольшой достопримечательностью для тех, кто пользуется этим маршрутом.
Монеты у подножия, характерная поза, фрак и цилиндр — всё это создаёт узнаваемую связь с историей, которая существует в петербургской городской среде уже много лет.