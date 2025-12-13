Городовой / Город / Он спрятался прямо под Невским: «подземный» Чижик-Пыжик, о котором почти никто не знает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Он спрятался прямо под Невским: «подземный» Чижик-Пыжик, о котором почти никто не знает

Опубликовано: 13 декабря 2025 16:15
Чижик с цилиндром
Он спрятался прямо под Невским: «подземный» Чижик-Пыжик, о котором почти никто не знает
Городовой ру

Под землёй спряталось место, где петербургская легенда получила новое прочтение.

После реконструкции подвала "Пассажа" под Невским проспектом открылось большое проходное пространство, где разместился продуктовый магазин. В одном из участков тоннеля установили небольшую бронзовую фигуру — птичку во фраке, цилиндре и с тростью. Скульптура изображает чижика, стоящего на пьедестале и слегка запрокинувшего голову вверх.

У подножия установлена тарелка: в неё посетители бросают монеты, повторяя жест, известный по другим городским скульптурам.

Легенда, к которой обращается новый образ

Подземный Чижик отличается от знаменитой фигурки на Фонтанке, созданной Резо Габриадзе и Славой Бухаевым, но его образ отсылает к той же городской легенде. Она связана со студентами Императорского училища правоведения. Их мундиры зелёного цвета с жёлтыми петлицами напоминали окраску чижа, а тёплые пыжиковые шапки стали поводом для прозвища "чижики-пыжики".

Этот сюжет лёг в основу короткой песенки и стал одним из узнаваемых культурных символов Петербурга.

Новая точка на карте знакомого сюжета

Скульптура в подземном тоннеле не повторяет оригинал на Фонтанке, но добавляет к нему ещё один вариант городского образа. Фигурку легко заметить при проходе через пространство под "Пассажем": она установлена на пьедестале рядом с пешеходной зоной и стала небольшой достопримечательностью для тех, кто пользуется этим маршрутом.

Монеты у подножия, характерная поза, фрак и цилиндр — всё это создаёт узнаваемую связь с историей, которая существует в петербургской городской среде уже много лет.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью